Fortunas U23 verliert und feiert dennoch den Klassenerhalt

Aber auch die U23 konnte gegen den SCW den Klassenerhalt perfekt machen und wollte dafür ihre Serie von fünf ungeschlagenen Spielen in Folge ausbauen. Doch dafür bot die U23 kaum etwas an, tat sich im letzten Drittel extrem schwer und wirkte oft rat- und ideenlos. Die Gäste nutzten derweil einen individuellen Fehler der Hausherren zum 1:0 vor der Pause und konzentrierten sich im zweiten Durchgang fast ausschließlich darauf, den knappen Vorsprung ins Ziel zu bringen. Die Ein-Tore-Führung reichte tatsächlich und die Freude der Wiedenbrücker über den gelungenen Klassenerhalt war groß.

Drei Spieltage vor dem Ende der Spielzeit ließ U23-Trainer Jens Langeneke sein Team noch einmal etwas rotieren. So startete im Tor erstmals in der Rückrunde Tobias Pawelczyk.

Die Anfangsphase des Spiels war von ziemlicher Ereignislosigkeit geprägt – nach vorne fiel der „Zwoten“ kaum etwas ein und das Zuspiel nach vorne blieb oft viel zu ungenau. Aber auch die Wiedenbrücker boten wenig an. So war es schließlich ein Ballverlust von Egouli, der zum einzigen Treffer der Partie führte: Saban Kaptan lief frei auf Pawelczyk zu, legte auf Benjamin Friesen, der zum 1:0 einschob. Kurz darauf hätten die Gäste dann sogar beinahe ihre Führung ausgebaut, doch der Düsseldorfer Keeper war gleich zweimal stark zur Stelle. In der Pause brachte Langeneke Brodersen und Lennard Wagemann für Egouli und Zentler.

Wiedenbrück verteidigt leidenschaftlich

Aber auch im zweiten Durchgang gab es nur wenig Durchkommen für die Hausherren, denn die Ostwestfalen stellten sich bereits eine halbe Stunde vor Schluss immer mehr hinten rein und verteidigten leidenschaftlich. So war die U23 zwar fast durchgehend am Ball, entscheidend auf das Tor brachten sie ihn, wie schon in der Hälfte zuvor, überhaupt nicht. Auch frisches Personal in der Schlussphase sorgte kaum für neue Dynamik in der Partie.

Den Klassenerhalt hat die U23 trotz der Niederlage sicher, da der SV Rödinghausen im Parallelspiel gegen Eintracht Hohkeppel 2:0 gewann.