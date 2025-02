Fortunas U23 verliert trotz starker Leistung gegen Gladbach II

Kaum Torgefahr

Zwar tat die U23 viel, um die Abwesenheiten in der Defensive und im Mittelfeld zu kompensieren, die Lücken waren dennoch sichtbar. Die größeren Schwierigkeiten taten sich aber – wie schon so oft – in der Offensive auf. „In den 15 Minuten vor dem Halbzeitpfiff und in den ersten zehn Minuten nach der Pause waren wir richtig gut im Spiel“, sagte Langeneke. „In dieser Zeit hatten wir richtig gute Chancen, um dann vielleicht auch in Führung zu gehen.“ Die beste Chance hatte Deniz Bindemann kurz vor der Pause, als nur die starke Reaktion von Borussia-Torhüter Maximilian Brüll das 1:0 verhinderte. „Ab der 60. Minute haben wir offensiv nicht mehr viel zustande gebracht, bis auf die hektische Schlussphase“, so Langeneke ein.