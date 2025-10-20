Fortunas U23 verliert trotz früher 2:0-Führung gegen Wiedenbrück

Würde es entsprechenden Mitarbeiter geben, schien er die Bitte der Ostwestfalen an diesem Nachmittag erhört zu haben. Zwar lag die „Zwote“ nach nicht einmal zehn Minuten bereits mit zwei Toren in Führung, doch den Wiedenbrückern gelang zunächst noch vor der Pause der Anschluss. Noch bitterer wurde es für die Düsseldorfer nach dem Seitenwechsel: Noah Förster sah Rot und die U23 kassierte in Unterzahl den Ausgleich. In der Schlussphase besiegelten drei weitere Treffer der Gastgeber die 2:5-Niederlage und einen weiteren gebrauchten Spieltag für die Flingerner.

Nach der schwachen Defensivleistung vor der Länderspielpause beim 3:3 gegen die U21 des 1. FC Kölns hatte U23-Trainer Jens Langeneke reagiert und seine Abwehrkette leicht justiert. Elias Egouli war von den Profis zur „Zwoten“ abgestellt worden und bildete mit Förster das Innenverteidiger-Duo – Leonard Brodersen startete deshalb als Rechtsverteidiger. Ebenso sollte Karim Affo Spielpraxis im Regionalliga-Team sammeln und sorgte gegen die Ostwestfalen auf dem linken Flügel für Tempo.

Starker Start der Fortuna

So richtig musste Affo den Motor dann aber noch nicht einmal anwerfen, um den ersten Treffer des Nachmittags nach acht gespielten Minuten einzuleiten: Seine Flanke fand Mechak Quiala Tito, der ohne viel Gegenwehr den Ball ins Tor nickte. Und die U23 ließ keine Zeit verstreichen und setzte das nächste Ausrufezeichen. Simon Vu zog aus gut 20 Metern ab und belohnte sich für seine konstant guten Auftritte der vergangenen Spiele mit seinem Premierentreffer, der die frühe 2:0-Führung der Gäste markierte.

Nach der ereignisreichen Anfangsphase beruhigte sich die Partie dann aber zunehmend, bevor die zu Beginn so eiskalt erwischten Gäste plötzlich dem Anschluss ganz nah rückten. Erst köpfte Sebastian Mai eine vielversprechende Chance am Tor vorbei, kurz darauf scheiterte Marlon Lakämper am Düsseldorfer Keeper Tobias Pawelczyk. Und dann rappelte es doch in seinem Kasten: Der SC konterte, war im Sechzehner in Überzahl und Mai verkürzte die Führung der U23.

Nach dem Wiederanpfiff schlug schließlich vollends das Momentum für den SCW. Förster sah direkt nach der ersten Situation und einer Notbremse die Rote Karte und Nikola Aracic versenkte den Nachschuss des zunächst noch abgewehrten Freistoßes im Netz. Obgleich die Gastgeber nun eine ganze Hälfte in Überzahl vor der Brust hatten, drehten sie erst in der Schlussphase durch Davud Tuma die Partie. Zehn Minuten vor Schluss schnürte ebenjener nach einem Ballverlust der „Zwoten“ den Doppelpack und Matvey Obolkin schraubte in der Nachspielzeit den Spielstand noch um ein weiteres Tor in die Höhe.