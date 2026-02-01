Fortunas U23 verliert nach ordentlicher Leistung gegen Gütersloh

Regen, Schnee und Frost: Das Wetter im Januar bereitet den Regionalligisten einige Probleme. Wie bereits am vergangenen Wochenende mussten auch am zweiten Spieltag des Jahres witterungsbedingt vier Partien in der Regionalliga West abgesagt werden. Besonders kurios: Von den Absetzungen sind alle Teams betroffen, die in der Tabelle unter der „Zwoten“ stehen. Die U23 hatte angesichts der Spielabsagen ihrer Konkurrenten im Abstiegskampf daher die Chance, durch einen Sieg gegen den FC Gütersloh den Abstand zu den Abstiegsplätze zu erhöhen – konnte sie bei der 0:2-Niederlage aber nicht nutzen.
Trainer Jens Langeneke hatte bei der Zusammenstellung seiner Startelf deutlich mehr Optionen als noch in der Vorwoche und nahm deshalb insgesamt sechs Wechsel in der Startformation vor. So rückten die Offensivspieler Deniz Bindemann und Mechak Quiala Tito nach abgesessener Sperre wieder in die erste Elf, genauso wie Simon Vu im Mittelfeld. Außerdem standen Lennart Garlipp, Ben Eze sowie Zugang Moritz Montag von Beginn an auf dem Platz. Profi-Leihgabe Luca Raimund nahm zunächst auf der Bank Platz.
Ab der ersten Minute war eine ganz andere Dynamik im Spiel der Düsseldorfer als noch in der Vorwoche zu beobachten. Die Doppelspitze aus Bindemann und Quiala Tito attackierte den gegnerischen Keeper früh und unterband damit ein sauberes Aufbauspiel der Gütersloher. Nach zehn Minuten hatten die Rot-Weißen die erste gute Chance der Partie, Quiala Tito verpasste eine Flanke von der rechten Seite nur um Haaresbreite.
In der Folge spielte sich das Geschehen meist zwischen den Strafräumen ab, wirklich gefährlich wurde keine der beiden Mannschaften. Im Lauf der ersten Hälfte verlor die U23 etwas von ihrem anfänglichen Offensivdrang und die Gäste konnten sich vermehrt dem Tor von Milan Czako nähern. Dabei strahlten sie allerdings nur wenig Torgefahr aus, was auch am starken Innenverteidiger-Duo bestehend aus Noah Egouli und Kaden Amaniampong lag. Wenige Sekunden vor der Halbzeit wurde es dann doch noch einmal brenzlig, ein Kopfball der Gütersloher ging knapp über den Kasten. Danach folgte der Pausenpfiff, ohne Tore ging es in die Kabinen.
Nach dem Seitenwechsel brachte Langeneke dann Raimund für Karim Affo auf den Platz. Doch ein anderer Akteur hatte wenige Sekunden nach dem Wiederanpfiff gleich eine gute Gelegenheit: Quiala Tito. Sein Abschluss ging aber knapp am rechten Pfosten vorbei. Auch der eingewechselte Raimund konnte einen Schuss verzeichnen, der jedoch zu zentral auf das Tor ging. Es entwickelte sich ein Spiel, in dem nicht erkennbar war, dass ein Team um den Aufstieg, das andere gegen den Abstieg spielt.
Nach einer Stunde musste Montag angeschlagen ausgewechselt werden, für ihn kam Tom Barth in die Partie. In der 71. Minute war es dann soweit, die Gütersloher trafen zum Führungstreffer. Nach einem Freistoß kam Borgmann im Strafraum zum Kopfball und nickte unhaltbar ein. Dem Freistoß der Gäste war eine umstrittene Schiedsrichterentscheidung vorausgegangen, bei der die Düsseldorfer einen eigenen Freistoß gefordert hatten. Nach dem Treffer wurde das Spiel zerfahren, es gab viele Fouls und Unterbrechungen. Der Schiedsrichter verteilte einige Gelbe Karten, darunter auch eine gegen Trainer Langeneke.
Profitieren konnte die „Zwote“ allerdings nicht von dem unruhigen Spiel. In der Schlussphase konnte sie keinen geordneten Angriff mehr aufs Feld bringen und kassierte in der 90. Minute noch einen Treffer nach einem Eigentor zum 0:2-Endstand.
Sichert euch jetzt das Winter-Angebot von FuPa und der Rheinischen Post: RP+ 6 Monate für einmalig 1€ lesen - hier geht es zum Angebot!
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: