Fortunas U23 verliert nach ordentlicher Leistung gegen Gütersloh

Nach dem Seitenwechsel brachte Langeneke dann Raimund für Karim Affo auf den Platz. Doch ein anderer Akteur hatte wenige Sekunden nach dem Wiederanpfiff gleich eine gute Gelegenheit: Quiala Tito. Sein Abschluss ging aber knapp am rechten Pfosten vorbei. Auch der eingewechselte Raimund konnte einen Schuss verzeichnen, der jedoch zu zentral auf das Tor ging. Es entwickelte sich ein Spiel, in dem nicht erkennbar war, dass ein Team um den Aufstieg, das andere gegen den Abstieg spielt.

Nach einer Stunde musste Montag angeschlagen ausgewechselt werden, für ihn kam Tom Barth in die Partie. In der 71. Minute war es dann soweit, die Gütersloher trafen zum Führungstreffer. Nach einem Freistoß kam Borgmann im Strafraum zum Kopfball und nickte unhaltbar ein. Dem Freistoß der Gäste war eine umstrittene Schiedsrichterentscheidung vorausgegangen, bei der die Düsseldorfer einen eigenen Freistoß gefordert hatten. Nach dem Treffer wurde das Spiel zerfahren, es gab viele Fouls und Unterbrechungen. Der Schiedsrichter verteilte einige Gelbe Karten, darunter auch eine gegen Trainer Langeneke.

Profitieren konnte die „Zwote“ allerdings nicht von dem unruhigen Spiel. In der Schlussphase konnte sie keinen geordneten Angriff mehr aufs Feld bringen und kassierte in der 90. Minute noch einen Treffer nach einem Eigentor zum 0:2-Endstand.

