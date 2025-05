Fortunas U23 verliert 1:3 und schenkt Schalke den Klassenerhalt

Wie schon in der Woche zuvor hatte „Zwote“-Trainer Jens Langeneke zum Saisonende auf der Torhüter-Position rotiert und Dominic Grehl aufgestellt, der sein Seniorendebüt feierte. Auch Kapitän Jan Boller rückte wieder in die Startelf, nachdem er am vergangenen Samstag noch im Profikader gestanden hatte. Lennard Wagemann kehrte ebenso in die Anfangsformation zurück wie Luca Majetic und Si-woo Yang. Trotz veränderter Aufstellung reihte sich das Spiel auf dem Berger Feld fast nahtlos an die Partie der Vorwoche an: Wie schon gegen den SC Wiedenbrück (0:1) präsentierte sich die „Zwote“ überhaupt nicht spielstark und brachte bis weit in die erste Hälfte nur wenig auf den Platz.

Torchancen erspielten sich die Flingerner kaum, produzierten viel eher Fehlpässe sowie Ballverluste und fanden kaum zu einem sauberen Spielaufbau. So ließen sie auch ihren Gegner zu Möglichkeiten kommen, der im ersten Durchgang selbst arg limitiert auftrat. Während Grehl zunächst eine gute Chance der Schalker souverän parierte und Majetic kurz darauf völlig freistehend seinen Abschluss übers Tor setzte, gingen die Gastgeber durch einen Elfmeter in Führung. Marius Zentler brachte Phil Kempen im Sechzehner zu Fall, und Yassin Ben Balla traf vom Punkt.

Wechsel bringen Tor

Zur Pause reagierte Langeneke und brachte Davic Savic sowie Kevin Brechmann, doch der Wechsel auf Schalker Seite sechs Minuten später war entscheidender: Mit seinem ersten Ballkontakt erhöhte Peter Remmert auf 2:0. Doch die Flingerner bäumten sich in der Folge noch einmal auf, Leonard Brodersens Flanke fand den eingewechselten Kilian Skolik, der zum 1:2 einnickte. Danach schien es fast so, als würden sich die Düsseldorfer noch einmal fangen. Sie drückten auf ein zweites Tor und hätten durch Mechak Quiala Tito beinahe ausgeglichen.

Doch nach fünf Minuten war die Druckphase auch schon wieder passé, der Zug zum Tor ging den Rot-Weißen immer mehr ab. Aber auch defensiv agierten sie zunehmend zu passiv, sodass sich Pierre-Michel Lasogga eine Viertelstunde vor Schluss auf der linken Seite durchsetze. Der Ex-Profi legte auf Tristan Osmani, und Ben Balla traf zum zweiten Mal. Danach mussten die „Knappen“ den Sieg nur noch ins Ziel bringen, denn spätestens das 1:3 hatte der Langeneke-Truppe vollends den Stecker gezogen.