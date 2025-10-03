Fortunas U23-Trainer Langeneke zieht gemischte Bilanz vor Köln-Derby

Viel Leichtigkeit und fußballerische Freude hatten Fortunas Regionalliga-Fußballer im Spätsommer begleitet, als sie fünf Spieltage lang ungeschlagen geblieben waren und im oberen Tabellenfeld mitgemischt hatten. Zuletzt schienen diese Attribute aber etwas abhandengekommen zu sein. Zumindest punktete die „Zwote“ in den vorangegangenen fünf Partien nur gegen die SSVg Velbert (2:1). Ihre verlorene Leichtigkeit will die U23 nun im Herbst und in der zweiten Hälfte der Hinrunde wiederfinden.
„Insgesamt schaue ich positiv auf die ersten beiden Monate zurück“, sagt Trainer Jens Langeneke nach zehn absolvierten Partien. „Aktuell natürlich mit einem etwas zweigeteilten Blick. Das erste Viertel der Hinrunde war wirklich sehr gut, sowohl von den Ergebnissen als auch von der Bereitschaft, der Mentalität und der Einstellung her. Das war bisher immer top.“ 13 Punkte aus fünf Spielen – viel besser hätte der Start nicht laufen können.
Doch danach stotterte das bis dahin gut geölte „Zwote“-Getriebe erstmals. „Im zweiten Viertel der Hinrunde haben wir zu viele Niederlagen gesammelt“, sagt Langeneke. „Wir müssen jetzt wieder zu den einfachen Dingen zurückkehren. Das heißt: Zweikampfverhalten und die Räume eng machen, das hat auch mit Laufbereitschaft zu tun. Wenn wir das wieder hinbekommen, werden wir auch wieder Punkte holen.“
Die nächste Chance, den Schalter umzulegen, bietet sich bereits am Freitag (19.30 Uhr, Paul-Janes-Stadion): Dann gastiert die U21 des 1. FC Köln am Flinger Broich. „Uns erwartet ein ähnlicher Gegner wie auch schon mit den U-Teams von Dortmund und Schalke – fußballerisch sind sie eine sehr gute Mannschaft“, betont Langeneke. „Nach einem eher schlechten Saisonstart haben sie von den letzten fünf Spielen vier gewonnen und ein Unentschieden geholt. Sie sind jetzt absolut in der Spur und haben einen Lauf.“ Die „Geißböcke“ rangieren vor dem Gastspiel auf der anderen Rheinseite auf dem siebten Platz, mit zwei Punkten Vorsprung auf die zehntplatzierten Düsseldorfer.
Nicht nur in der Tabelle sind beide Teams in ähnlichen Gefilden unterwegs, auch ihre Transferpolitik im Sommer ähnelte sich: Verstärkt haben sie sich vor allem mit Akteuren, die zuvor noch bei den A-Junioren spielten. „Im Vergleich zu den Schalkern am vergangenen Wochenende sind die Kölner eine junge U-Mannschaft“, erklärt Langeneke. „Sie haben wirklich viele Jungs in ihren Reihen, die ihr erstes Seniorenjahr spielen, was bei den Schalkern wiederum gar nicht der Fall war.“
Ungeachtet der zuletzt schwachen Punktausbeute, ist die Lust auf das U23-Derby auch deshalb umso größer: „Ich freue mich einfach auf das Spiel – Freitagabend, eine gewisse Atmosphäre und eine ähnlich junge Mannschaft wie wir“, sagt Langeneke. „Der wichtigste Schlüssel wird darin liegen, wie viele Zweikämpfe wir gewinnen und wie aggressiv wir gegen den Ball sind.“ Und vielleicht kehrt mit der Partie gegen Köln auch die Leichtigkeit zurück.