Fortunas U23-Trainer Langeneke zieht gemischte Bilanz vor Köln-Derby

Doch danach stotterte das bis dahin gut geölte „Zwote“-Getriebe erstmals. „Im zweiten Viertel der Hinrunde haben wir zu viele Niederlagen gesammelt“, sagt Langeneke. „Wir müssen jetzt wieder zu den einfachen Dingen zurückkehren. Das heißt: Zweikampfverhalten und die Räume eng machen, das hat auch mit Laufbereitschaft zu tun. Wenn wir das wieder hinbekommen, werden wir auch wieder Punkte holen.“

Die nächste Chance, den Schalter umzulegen, bietet sich bereits am Freitag (19.30 Uhr, Paul-Janes-Stadion): Dann gastiert die U21 des 1. FC Köln am Flinger Broich. „Uns erwartet ein ähnlicher Gegner wie auch schon mit den U-Teams von Dortmund und Schalke – fußballerisch sind sie eine sehr gute Mannschaft“, betont Langeneke. „Nach einem eher schlechten Saisonstart haben sie von den letzten fünf Spielen vier gewonnen und ein Unentschieden geholt. Sie sind jetzt absolut in der Spur und haben einen Lauf.“ Die „Geißböcke“ rangieren vor dem Gastspiel auf der anderen Rheinseite auf dem siebten Platz, mit zwei Punkten Vorsprung auf die zehntplatzierten Düsseldorfer.

Flutlichtspiel im heimischen Stadion