Fortunas U23-Trainer Langeneke trotz Sieg mit deutlicher Kritik

Es tickten die letzten Sekunden der Nachspielzeit, als Conor Tönnies einen langen Ball bis weit in die gegnerische Hälfte schlug. Ein letzter Versuch, dass für fast unmöglich gehaltene, doch noch möglich zu machen. Bis zur 88. Minute hatte Fortuna Düsseldorfs Regionalliga-Mannschaft gegen die SSVg Velbert mit 0:1 zurückgelegen, bevor Deniz Bindemann die Kugel zum Ausgleich im Tor unterbrachte. Und tatsächlich fand Tönnies’ Ball Mechak Quiala Tito, der sich durch zwei mitlaufende Velberter nicht aus der Ruhe bringen ließ und mit der letzten Situation des Spiels zum 2:1 einnetzte.

„Wir sind mit Sicherheit der glückliche Sieger des Spiels“, sagte U23-Trainer Jens Langeneke. Denn trotz, dass die „Zwote“ in letzter Sekunde noch über den Heimsieg jubelte, zeigte sie über weite Strecken des Nachmittags ihren bislang wohl schwächsten Auftritt der Saison und fand zunächst kaum Lösungen, um das Tabellenschlusslicht zu knacken. „In der ersten Hälfte war ich mit meiner Mannschaft gar nicht zufrieden“, resümierte der Coach. „Von den zehn Feldspielern haben mindestens die Hälfte von ihnen überhaupt nicht stattgefunden.“ Eigene Torchancen waren rar gesät, während die Niederbergischen der U23-Defensive keinen ruhigen Arbeitstag bescherten.

Entsprechend unzufrieden war Langeneke auch mit dem Treffer der Velberter, bei dem Noah Förster den Torschützen Robin Hilger aus den Augen verloren hatte. „Beim Gegentor hätte ich früher als Abwehrspieler gesagt: ‚Gute Flanke, kaum zu verteidigen‘“, erklärte der Ex-Profi. „In der Rolle als Trainer muss ich aber sagen, dass die Positionierung meines Innenverteidigers nicht so gut war. Der Rückstand zur Pause war dann auch verdient.“ Nach dem Seitenwechsel sei es in Ansätzen gelungen, gegen einen tiefstehenden Gegner, der viel weggearbeitet hat und auch Umschaltmomente hatte, fußballerische Lösungen zu finden und Torchancen zu kreieren.

Doch zunächst scheiterten die beiden späteren Torschützen: Erst vereitelte Velbert-Keeper Marcel Lenz Bindemanns Großchance und dann parierte er den Strafstoß von Quiala Tito. „Irgendwann wurde auch mein Glaube an ein Tor von uns geringer“, erzählte Langeneke. Doch zwei Minuten vor Schluss glich Bindemann aus und Quiala Tito traf in der allerletzten Szene des Spiels zum Sieg. „Ich glaube, das ist für unsere momentane Situation bezeichnend: Wenn es läuft, dann läuft es und dann gewinnst du auch mal Spiele, die du vielleicht nicht gewinnst, wenn du unten stehst“, konstatierte der „Zwote“-Trainer.

Auch wenn die Leistung gegen den Tabellenletzten gerade in der ersten Hälfte nicht zufriedenstellend war, ist das Gesamtbild weiterhin stimmig. „Beklagen oder beschweren werde ich mich nicht, die Punkte nehmen wir gerne mit“, sagte Langeneke. „Wir haben jetzt eine englische Woche vor uns – Mittwoch in Rödinghausen und am Sonntag gegen Dortmund. Insofern: 14 Punkte nach sieben Spielen, das passt.“ Durch den Last-Minute-Sieg mischen die Flingerner weiterhin im oberen Tabellenfeld mit und belegen – punktgleich mit der drittplatzierten Namenscousine aus Köln – den sechsten Rang.

Mittwoch in Rödinghausen

Zur Wochenmitte (Mittwoch, 19.30 Uhr, Häcker Wiehenstadion) nimmt die U23 dann die weiteste Auswärtsfahrt der Liga auf sich und will auch beim SV Rödinghausen, der durch eine 0:2-Niederlage in Gütersloh in den Tabellenkeller rutschte, fleißig weiter punkten. Die Ostwestfalen, die vor dem Start der Saison als Aufstiegskandidat gehandelt worden waren, erlebten direkt am ersten Spieltag einen Dämpfer und verloren gegen den Aufsteiger und aktuellen Tabellenführer Sportfreude Siegen (0:3). Auf heimischen Grund holte der SVR bislang nur einen Zähler – die „Zwote“ füllt am Mittwoch das Konto nicht nur mit Kilometern, sondern darf sich berechtigte Hoffnungen machen, es auch mit weiteren Punkten aufzustocken.