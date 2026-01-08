Fortunas U23-Talente Vu und Anhari beeindrucken im Trainingslager

Beide überzeugten trotz aller Schwierigkeiten vor allem in den letzten Spielen des Jahres und erkämpften sich plötzlich sogar einen Stammplatz. Chance genutzt, könnte man zurecht behaupten. Und das Beste daran: Hinter ihnen stehen schon die nächsten beiden Nachwuchshoffnungen bereit – diese Erkenntnis haben jedenfalls die ersten Tage in Marbella geliefert.

Nachdem Suso und Egouli, Letzterer hat sich zu Wochenbeginn mit einer Erkältung herumgeplagt und nur individuell trainiert, der Durchbruch gelungen zu sein scheint, scharren Hamza Anhari und Simon Vu mit den Hufen. Während Anhari schon länger zum festen Trainingskader des Zweitliga-Teams zählt, anders als Egouli aber noch nicht im Besitz eines Profivertrags ist, gehört Vu eigentlich zum Inventar der U23, taucht allerdings – wie nun an der Costa del Sol – immer wieder auch im Kreis der Schützlinge von Trainer Markus Anfang auf.

Eine Gesamtgemengelage, die Sportvorstand Sven Mislintat gefällt. „Ich freue mich unfassbar über die Jungs aus dem eigenen Nachwuchs“, sagt der 53-Jährige und windet Anhari sogar einen besonderen Kranz: „Hamza zeigt hier sehr gute Trainingsleistungen, nachdem er in den vergangenen Jahren zwei Verletzungen hatte. Er ist richtig stark unterwegs, das macht schon Spaß.“ Dabei wäre der ehemalige Duisburger in seiner Entwicklung sehr wahrscheinlich sogar noch einen gewaltigen Schritt weiter, hätten ihn in der vergangenen Saison nicht erst ein Muskelfaserriss und zu Beginn dieser Spielzeit dann ein langwieriger Bänderriss im Sprunggelenk außer Gefecht gesetzt.

„Bei Hamza merkt man aufgrund seiner letzten Verletzung, die er gerade erst überwunden hat, manchmal noch ein bisschen die Vorsicht“, sagt Trainer Anfang. „Wenn er diese Vorsicht bald aber ablegt, sich auf das Wesentliche konzentriert und seine Qualität reinbringt, traue ich ihm ebenfalls zu, einen Weg wie Sima oder ,Eli’ zu gehen.“ Drei Zweitliga-Partien zieren sein Konto auch schon: In der vergangenen Saison kam er unter Ex-Coach Daniel Thioune gegen Paderborn (2:1) und Braunschweig (2:2) zu zwei Kurzeinsätzen, und vor wenigen Wochen spielte er in Dresden (1:2) erstmals unter Anfang.

Mit Vu bahnt sich eine Allzweckwaffe an

Der quirlige, fleißige Vu ist zwar noch nicht ganz so weit wie Anhari, hat in seinem Trainer aber auch einen Fürsprecher. „Simon ist sehr flexibel einsetzbar, ziemlich belastbar und bringt viele Attribute mit, um sich durchsetzen zu können“, sagt Anfang. „Wir hatten vor der Abreise nach Marbella einige U23-Jungs auf dem Schirm, aber Simon ist eben sehr variabel und kann auf allen Positionen spielen, auf denen wir aktuell Bedarf haben. Es ist schon ein Vorteil, wenn man seine Sache auf jeder Position dann auch so ordentlich macht.“

An ein zweites Standbein hat Vu übrigens ebenfalls gedacht, falls es doch nichts wird mit dem Profi-Traum: Der 19-Jährige macht aktuell eine Ausbildung zum Bankkaufmann bei der Sparkasse.

