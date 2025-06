Fortuna macht weiter. – Foto: Ralph Görtz

Fortunas U23 startet in die Vorbereitung Am Montag endet die Sommerpause. Trainer Jens Langeneke seine Mannschaft wieder auf den Platz – mit Testspielen und Trainingslager.

In den vergangenen vier Wochen hatten Fortunas Regionalligafußballer die Möglichkeit ihre Akkus wieder aufzuladen, neue Energie zu sammeln und einmal nicht nur an den Fußball zu denken. Doch am Montag ist die Sommerpause auch schon wieder passé und U23-Coach Jens Langeneke trommelt sein Team zum Trainingsauftakt zusammen, um sich in intensiven Einheiten auf die neue Spielzeit vorzubereiten.

Das ein oder andere Testspiel darf dabei natürlich nicht fehlen, bevor schließlich Ende Juli der Ligabetrieb in den Startlöchern steht. Der erste Gradmesser wartet anderthalb Wochen nach der ersten Trainingseinheit auf die „Zwote“, den auf dem Tusa 06-Gelände trifft sie auf den Regionalligisten Blau-Weiß Lohne (19 Uhr). Die Niedersachsen hatten jüngst auf sich aufmerksam gemacht, als sie den VfL Osnabrück im Finale um den Verbandspokal mit 4:2 schlugen und sich damit für die erste Runde des DFB-Pokals qualifizierten. Nach diesem Auftakt und einigen weiteren Einheiten in heimischen Gefilden machen sich die Flingerner in Richtung Frankfurt auf, um dort ihre Zelte für das siebentägige Trainingslager aufzuschlagen.

Verschiedene Tests Erneut gastiert die U23 im hessischen Raunheim, rund 20 Kilometer südwestlich der Goethestadt, und wird in dieser Zeit zwei Testspiele bestreiten. Zunächst trifft sie auf den Oberligisten Rot-Weiß Walldorf (2. Juli, 18.30 Uhr) und drei Tage später schließlich auf den FSV Frankfurt (5. Juli, 14 Uhr), der die vergangene Saison auf Rang fünf der Regionalliga Südwest abschloss. Nach einer lehrreichen und teamstärkenden Woche kehrt die Langeneke-Truppe wieder an den Rhein zurück und wird in der Woche darauf vom 1. FC Monheim zum Turnier geladen (12. Juli), an dem in der Vergangenheit auch Drittligist Viktoria Köln oder die Ligakonkurrenten Fortuna Köln und die Kölner U21 teilnahmen.