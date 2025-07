Fortunas U23 startet gegen Gladbach – und Florian Neuhaus?

Wenn Fortunas Regionalliga-Fußballer am letzten Juli-Wochenende in die neue Saison starten, werden wohl einige Augen auf die Partie der Flingerner gerichtet sein.

Zum Auftakt treffen sie im Grenzlandstadion auf die U23 von Borussia Mönchengladbach, die in der letzten Woche ziemlich ungewollt ins Rampenlicht rückte. Denn Gladbach-Profi Florian Neuhaus war nach dem Eklat um das Video, in dem er seinen Sportchef Roland Virkus als „schlechtesten Manager der Welt“ bezeichnet, vom Bundesligisten suspendiert und für vier Wochen zu den Jung-Fohlen verfrachtet worden.

Bislang ist noch unklar, ob Neuhaus nur im Kreise der U23 trainiert oder für sie auch zum Einsatz kommen wird. Sollte er bis Ende des Monats den Klub nicht verlassen haben, könnte er auf die „Zwote“ treffen, für deren Zweitliga-Team er vor sieben Jahren spielte und mit dem er zuletzt in Verbindung gebracht worden ist. Für die Flingerner geht es nach dem Auftakt auf fremden Rasen am ersten August-Wochenende erstmals im heimischen Stadion hoch her: Mit Rot-Weiß Oberhausen trifft die U23 auf einen gestandenen Viertligisten, der zuletzt immer Ambitionen auf die vorderen Plätze hegte.

Sportlich anspruchsvoll wird es auch in der darauffolgenden Woche, wenn das Team um „Zwote“-Trainer Jens Langeneke zum Vizemeister FC Gütersloh reist. Auf einen Aufsteiger treffen die Düsseldorfer erstmals am fünften Spieltag, dann gastiert der Bonner SC im Paul-Janes-Stadion Ebenso begrüßt die U23 den Meister der Oberliga Niederrhein, die SSVg Velbert, und Borussia Dortmunds U23 am Flinger Broich.