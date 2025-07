Fortunas U23 präsentiert sich erneut in guter Frühform

Zur Wochenmitte traten die Flingerner zum zweiten Testspiel an und trafen in diesem auf Rot-Weiss Walldorf. Der Oberligist hatte genauso wie die „Zwote“ bereits eine Freundschaftsbegegnung in der Tasche und dabei den ambitionierte Viertligisten Kickers Offenbach 1:0 geschlagen. Doch davon ließ sich die Langeneke-Truppe nicht einschüchtern, sowohl die Defensive als auch die Offensive zeigte sich gut aufgelegt und bescherte der U23 so einen 5:0-Sieg.

Wie schon in der Woche zuvor steuerte Charlison Benschop einen Treffer bei und brachte seine Elf früh in Führung. Kurz vor der Pause stellte dann Lennart Garlipp einen Zwei-Tore-Vorsprung her, bevor zur Halbzeit frisches Personal aufs Feld kam. In der zweiten Hälfte waren knapp fünf Minuten gespielt, da traf Mechak Quiala Tito zum 3:0 und Deniz Bindemann erhöhte den Spielstand nur kurze Zeit später. Den Schlusspunkt setzte schließlich Siwoo Yang, der zum 5:0-Endstand über Walldorf einnetzte.

Anhari, Egouli und Pawelczyk trainieren mit den Profis