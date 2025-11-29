Fortunas U23 patzt gegen den Tabellenletzten

Und so war es auch die „Zwote“, die die ersten Schüsse aufs Tor abgab, dabei jedoch erfolglos blieb: David Savic und Karim Affo ließen den Ball über den Kasten segeln und Yangs Abschluss landete in den Armen von VfL-Keeper Hugo Rölleke. Dafür ging es für die U21 plötzlich ganz schnell. Völlig entgegen des Spielverlaufs drückte Colin Kleine-Bekel einen verlängerten Freistoß über die Linie und brachte sein Team in Führung. Das überraschende Tor ließ die Bochumer langsam aber sicher das Ruder übernehmen und immer wieder tauchten sie nun vor dem Kasten von U23-Keeper Czako auf, während die Flingerner immer seltener den Weg in den gegnerischen Sechzehner fanden. Und der Chancenwucher des VfL zahlte sich tatsächlich aus: Nachdem die „Zwote“ die vorherigen Versuche mit großer Mühe noch vereitelt hatte, fiel in der Nachspielzeit schließlich doch das 0:2.

Nach der Pause beließen es die Gäste zunächst nicht dabei, ihre Führung ausschließlich zu verwalten und ließen der Langeneke-Truppe gleichzeitig nur wenig Raum, den Rückstand zu verkürzen. Mit zunehmender Spieldauer zogen sich die Bochumer aber immer weiter in die eigene Hälfte zurück, wogegen die U23 an diesem Nachmittag überhaupt keine Mittel fand und weit davon entfernt blieb, das Spiel in den letzten Minuten noch einmal zu drehen.