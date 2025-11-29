Fortunas U23 patzt gegen den Tabellenletzten

Dieses Gefühl kennen Fortunas Regionalliga-Fußballer nur allzu gut: Sie gehen mit einer Führung in die Schlussphase und können am Ende doch nicht über drei Punkte jubeln. Genau so erging es der U21 des VfL Bochum am vergangenen Wochenende, als der FC Gütersloh durch einen Strafstoß in der Nachspielzeit noch den Ausgleich (1:1) erzielte und die Bochumer damit im zwölften Spiel in Folge ohne Sieg blieben. „Wir dürfen sie auf gar keinen Fall unterschätzen und auch nicht ihre negative Serie im Kopf haben“, betonte U23-Trainer Jens Langeneke vor der Partie gegen den Ruhrgebiet-Klub. „Wir haben jetzt den Bock umgestoßen und wollen versuchen, dass Bochum das nicht auch gelingt.“
Der VfL, der zuletzt vor elf Jahren im Paul-Janes-Stadion zu Gast gewesen war, tat aber genau das: Nach einem etwas holprigen Start sammelte er sich und schickte die „Zwote“ mit einem 0:2-Rückstand in die Kabine. In der zweiten Hälfte vermochten es die Düsseldorfer nicht mehr, diesen Rückstand zu drehen und verloren ihr letztes Spiel der Hinrunde mit 0:2.
Gegen den Tabellenvorletzten vertraute Langeneke beinahe auf dieselbe Elf, die er auch in Wuppertal (4:2) aufgeboten hatte. Einzig Hamza Anhari, der mit seinem Tor in der Vorwoche den Weg zum Sieg geebnet hatte, stand dem U23-Trainer nicht zur Verfügung, da er mit der Profi-Mannschaft nach Dresden reiste. So war für ihn Siwoo Yang in die Startelf gerückt. Auch ohne Anhari fanden die Düsseldorfer den besseren Start in die Partie, während aufseiten der Gäste zunächst nur wenig zusammenlief.
Und so war es auch die „Zwote“, die die ersten Schüsse aufs Tor abgab, dabei jedoch erfolglos blieb: David Savic und Karim Affo ließen den Ball über den Kasten segeln und Yangs Abschluss landete in den Armen von VfL-Keeper Hugo Rölleke. Dafür ging es für die U21 plötzlich ganz schnell. Völlig entgegen des Spielverlaufs drückte Colin Kleine-Bekel einen verlängerten Freistoß über die Linie und brachte sein Team in Führung. Das überraschende Tor ließ die Bochumer langsam aber sicher das Ruder übernehmen und immer wieder tauchten sie nun vor dem Kasten von U23-Keeper Czako auf, während die Flingerner immer seltener den Weg in den gegnerischen Sechzehner fanden. Und der Chancenwucher des VfL zahlte sich tatsächlich aus: Nachdem die „Zwote“ die vorherigen Versuche mit großer Mühe noch vereitelt hatte, fiel in der Nachspielzeit schließlich doch das 0:2.
Nach der Pause beließen es die Gäste zunächst nicht dabei, ihre Führung ausschließlich zu verwalten und ließen der Langeneke-Truppe gleichzeitig nur wenig Raum, den Rückstand zu verkürzen. Mit zunehmender Spieldauer zogen sich die Bochumer aber immer weiter in die eigene Hälfte zurück, wogegen die U23 an diesem Nachmittag überhaupt keine Mittel fand und weit davon entfernt blieb, das Spiel in den letzten Minuten noch einmal zu drehen.