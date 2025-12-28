Fortunas U23: Ohne Egouli klappte wenig

Im Vorjahr war die Defensive von Fortunas Regionalliga-Mannschaft wohl ihr Prunkstück gewesen. In der neuen Spielzeit hatte sie sich aber in das genaue Gegenteil verwandelt: 39 Gegentore in den 18 Spielen der ersten Saisonhälfte – nur Tabellenschlusslicht Velbert kassierte mehr Treffer – sprechen eine deutliche Sprache. Dieses Manko, die vielen individuellen Fehler und Unachtsamkeiten gilt es im neuen Jahr zwingend in den Griff zu bekommen, andernfalls wird es für die U23 ein ziemlich hartes Unterfangen, nicht in die Abstiegszone zu rutschen.

Unterstützung könnten sie dafür schon bald wieder von Tom Barth bekommen, der die gesamte Hinrunde aufgrund eines Syndesmosebandrisses verpasste und in den letzten beiden Spielen des Jahres zumindest wieder auf der Bank saß. Etwas dauern wird es derweil noch für Tobias Grulke, der weiterhin an seiner Rückkehr nach einem Kreuzbandriss in der Vorsaison arbeitet. Und auch Ben Eze wird hoffen, sich im kommenden Jahr für mehr als nur zwei Kurzeinsätze empfehlen zu können. Die Einzelkritik.

Elias Egouli (4 Spiele/0 Tore) Zu Saisonbeginn noch Teil des Regionalliga-Kaders bevor er zu den Profis aufrückte. Sicherte der „Zwoten“ am ersten Spieltag einen Punkt, als er gegen die U23 von Borussia Mönchengladbach (1:1) in der Nachspielzeit zum Abschluss kam und sein Versuch zur Vorlage für Deniz Bindemanns Treffer wurde. Auch gegen Oberhausen (1:0) und Bocholt (2:2) ein wichtiger Faktor, der auch im Gewusel die Übersicht behielt und die Defensive organisierte – sein Impact wurde noch deutlicher, als er der U23 nicht mehr zur Verfügung stand. Nach seiner Verletzung sammelte er in Wiedenbrück (2:5) Spielpraxis, agierte dort aber vor zwei Gegentoren nicht beherzt genug.

Leonard Brodersen (18/0) In jeder Partie von Beginn an dabei, entweder als Innenverteidiger oder rechter Defensivspieler. Rief jedoch insgesamt nicht das Potenzial ab, was er im Vorjahr und in den ersten Partien angedeutet hatte, sondern reihte sich im Saisonverlauf immer wieder in die allgemeine Fehleranfälligkeit des Teams ein. Mit einigen Schnitzern vor Gegentoren, wie etwa das Missverständnis mit Keeper Tobias Pawelczyk bei Fortuna Köln (3:2) oder einige unkonzentrierten Pässe in der eigenen Hälfte.

Noah Förster (12/0) Rückte zum Stammspieler in der Innenverteidigung auf, wurde dieser Rolle aber nur phasenweise gerecht. Muss vor allem an seinem Stellungsspiel arbeiten, denn seine Gegenspieler hatten oft zu viel Raum, den sie nicht selten in einen Torerfolg ummünzten. Anfang Oktober gegen die U21 des 1. FC Köln (3:3) dann erstmals nicht von Beginn an dabei, ein Spiel später mit der Notbremse und der roten Karte in Wiedenbrück. Kehrte durch eine Verletzung jedoch auch nach der abgesessenen Sperre in diesem Jahr nicht mehr zurück.

Leo Mirgartz (18/0) Alternativlos auf der linken Defensivseite, schon allein, weil der Kader kaum eine andere Option bot. Doch genauso wie seine Abwehrkollegen mit zu vielen Unachtsamkeiten, Ungenauigkeiten oder dem einen Schritt zu spät. In Siegen (1:3) und gegen Lotte (2:3) mit den Rettungstaten auf der Linie, die letztendlich aber auch nicht vor der Niederlage bewahrten.

Noah Egouli (10/0) Absolvierte seine ersten Spiele im Seniorenbereich und stand drei Mal in der Startelf. Dort zu selten wirklich überzeugend, sondern in der Verteidigung seines Gegenspielers, den er mitunter auch einfach aus den Augen verlor, oft nicht konsequent genug.

Noah Nikolaou (15/0) Ebenfalls aus der A-Jugend zur U23 aufgerückt, doch auch seine Auftritte hatten mehr Schatten als Licht – bezeichnend, als er gegen Paderborns U21 (0:2) den Ball noch auf der Linie blockte, dieser aber direkt in den Füßen des 0:1-Schützen landete. Positiv blieb dagegen seine Ballannahme und Verarbeitung vor dem zweiten Tor gegen Bonn (2:0) in Erinnerung.

Arno Krause (7/0) Auch er kam aus der U19. Nach zwei Spielen ohne Einwechslung und vier Kurzeinsätzen, stand er in drei Spielen in der Startelf. Weitgehend unauffällig, besaß gegen Rödinghausen (0:3) dann aber große Anteile am dritten Gegentreffer. Fehlt seit September verletzungsbedingt.

Levi Mentzel (5/0) Eigentlich Kapitän der U19, stieg aufgrund der immensen Zahl an Verletzen in die „Zwote“ auf und debütierte Ende Oktober gegen Paderborns U21. Danach direkt mit vier Startelfeinsätzen. Machte längst nicht alles richtig, insgesamt dann aber doch mit guten Ansätzen. Soll auch im neuen Jahr weiter für das Regionalliga-Team spielen.