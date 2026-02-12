Fortunas U23 muss die Bocholt-Leistung dauerhaft abrufen

Das sorgt dafür, dass in den kommenden Wochen reihenweise Nachholpartien stattfinden werden, die die Tabelle ordentlich durcheinanderwirbeln können. Das kann vor allem den Abstiegskampf beeinflussen – und damit auch die Lage von Fortunas U23. Denn die „Zwote“ gehört neben Fortuna Köln und der U23 von Borussia Mönchengladbach zu den einzigen Teams, die bisher alle Spiele wie geplant absolviert haben. Während die anderen beiden Klubs in der oberen Tabellenhälfte zu finden sind, steckt die „Zwote“ mitten im Abstiegskampf. Nach dem Sieg gegen den 1. FC Bocholt (3:0) steht sie aktuell auf Rang 13. Doch davon dürfen sich die Düsseldorfer nicht blenden lassen. Denn von den fünf Teams, die hinter Fortuna liegen, haben zwei Mannschaften ein Spiel weniger, drei Vereine sogar zwei Duelle weniger absolviert. Da diese Klubs in den Nachholspielen teilweise aufeinandertreffen, werden zwangsläufig Punkte auf deren Konto dazukommen.

F95 muss Leistung bestätigen Wo also steht die „Zwote“ wirklich? Das wird ziemlich lange unklar bleiben, denn im Moment sind noch nicht alle Nachholtermine angesetzt. Die Partie zwischen dem SV Rödinghausen und dem Wuppertaler SV, ein direktes Duell zweier Fortuna-Konkurrenten findet erst am 17. März statt. Bis die Tabelle wieder den wahren Stand widerspiegelt, bleibt den Rot-Weißen nichts anderes übrig, als selbst möglichst viele Punkte zu sammeln. Diese Marschroute gab auch Trainer Jens Langeneke vor: „Wir müssen auf uns schauen und Leistungen wie gegen Bocholt auf den Platz bringen. Wenn das gelingt, erledigt sich der Rest von alleine und dann müssen wir nicht auf die Konkurrenz gucken.“