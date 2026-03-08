Fortunas U23 mit erstem Heimsieg seit einem halben Jahr

Nach dem Ausgleichstreffer entglitt der U23 das Spiel ein wenig. Immer wieder wurde es brenzlig im Strafraum von Fortuna, die Gäste waren der Führung deutlich näher als die „Zwote“, für die es einige Minuten vor der Pause extrem bitter wurde: Tim Rossmann verletzt sich. Nach einem Sprint auf der linken Seite ging die Profi-Leihgabe, die sich nach seiner Verletzung in den letzten Wochen zurückgekämpft hatte, zu Boden und konnte nicht weiterspielen. Auf dem Weg in die Kabine musste er von Betreuern gestützt werden, für ihn kam Moritz Montag in die Partie.

Dieser sorgte im zweiten Durchgang mit einer Einzelaktion in der 58. Minute für die erneute Führung der Hausherren. Der gelernte Rechtsverteidiger setzte außerhalb des Strafraums zum Schuss an und traf platziert in die rechte Ecke – der erste Treffer des Routiniers seit seiner Rückkehr im Winter. Danach passierte nicht mehr viel, Fortuna ließ defensiv nur noch wenig zu. Wenige Sekunden vor Schluss traf der eingewechselte Charlison Benschop zum 3:1-Endstand. Die Langeneke-Truppe durfte damit den zweiten Sieg in Folge und den ersten Heimsieg seit einem halben Jahr feiern.

