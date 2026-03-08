Fortunas U23 mit erstem Heimsieg seit einem halben Jahr

Auswärts lief es zuletzt gut für die „Zwote“, zwei der letzten drei Spielen in der Fremde gewannen die Düsseldorfer. Im heimischen Paul-Janes-Stadion lief es in den letzten Monaten hingegen überhaupt nicht gut. Der letzte Sieg vor heimischem Publikum ist fast ein halbes Jahr her, die letzten fünf Heimspiele brachten keinen einzigen Punkt. „Am Samstag wollen wir endlich mal wieder einen Heimsieg holen“, forderte daher auch U23-Coach Jens Langeneke vor dem Duell gegen den SV Rödinghausen. Und tatsächlich ging der Wunsch des Trainers in Erfüllung: Die U23 gewann 3:1 und machte einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt.
Langeneke musste für das Duell gegen die Ostwestfalen gezwungenermaßen zwei Veränderungen in der Startformation vornehmen: Für den verletzten David Savic kehrte Simon Vu ins defensive Mittelfeld zurück, und Kilian Sauck, der erstmals im Zweitliga-Kader stand, wurde durch Lennart Garlipp ersetzt. Ansonsten vertraute Langeneke demselben Personal, das auch beim 2:1-Sieg in Velbert begonnen hatte. Vor Beginn der Partie wurde im Paul-Janes-Stadion dem verstorbenen Fortuna-Torhüter Georg Koch mit einer Schweigeminute gedacht.
Als der Ball dann rollte, ließ der erste Treffer nicht lange auf sich warten: Nach einem Spielzug wie aus dem Lehrbuch ging Fortuna Düsseldorf in der siebten Minute in Führung. Im Anschluss an eine schöne Kombination im Mittelfeld kam Garlipp auf der rechten Außenbahn an den Ball. Dessen punktgenaue Flanke erreichte Quiala Tito, der per Kopfball den Führungstreffer erzielte. In der Folge wurde es vor allem nach Standardsituationen gefährlich, beide Teams hatten gute Chancen nach ruhenden Bällen. Ein solcher führte in 26. Minute zum Ausgleich, als ein Freistoß von der linken Seite durch den Düsseldorfer Strafraum segelte und im Tor von Milan Czako landete.
Nach dem Ausgleichstreffer entglitt der U23 das Spiel ein wenig. Immer wieder wurde es brenzlig im Strafraum von Fortuna, die Gäste waren der Führung deutlich näher als die „Zwote“, für die es einige Minuten vor der Pause extrem bitter wurde: Tim Rossmann verletzt sich. Nach einem Sprint auf der linken Seite ging die Profi-Leihgabe, die sich nach seiner Verletzung in den letzten Wochen zurückgekämpft hatte, zu Boden und konnte nicht weiterspielen. Auf dem Weg in die Kabine musste er von Betreuern gestützt werden, für ihn kam Moritz Montag in die Partie.
Dieser sorgte im zweiten Durchgang mit einer Einzelaktion in der 58. Minute für die erneute Führung der Hausherren. Der gelernte Rechtsverteidiger setzte außerhalb des Strafraums zum Schuss an und traf platziert in die rechte Ecke – der erste Treffer des Routiniers seit seiner Rückkehr im Winter. Danach passierte nicht mehr viel, Fortuna ließ defensiv nur noch wenig zu. Wenige Sekunden vor Schluss traf der eingewechselte Charlison Benschop zum 3:1-Endstand. Die Langeneke-Truppe durfte damit den zweiten Sieg in Folge und den ersten Heimsieg seit einem halben Jahr feiern.
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: