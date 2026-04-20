Fortunas U23 macht Klassenerhalt quasi perfekt – Abstieg noch möglich

Mit Rückenwind ging es für Fortuna Düsseldorfs Regionalliga-Fußballer am Wochenende zur U21 des SC Paderborn. Nach zwei Siegen in Folge wollte die „Zwote“ auch bei den Ostwestfalen drei Punkte einsammeln. Am Ende stand tatsächlich ein 2:1-Auswärtssieg für die Mannschaft von Trainer Jens Langeneke zu Buche. Ein 2:0-Triumph bei der U21 des 1. FC Köln und ein 3:0-Erfolg über den SC Wiedenbrück – schon in den vergangenen beiden Spielen hatten sich die Düsseldorfer sowohl auf die Offensive als auch auf die Defensive verlassen können.
In Paderborn musste Langeneke jedoch auf seinen Stürmer Mechak Quiala Tito verzichten, der in der laufenden Saison bereits zehn Treffer erzielte. Karim Affo ersetzte den 20-Jährigen. Des Weiteren kehrte Milan Czako ins Tor zurück, Noah Nikolaou und der 18-jährige Andriy Honcharenko rückten ebenfalls in die erste Elf. Fortunas U23 legte gegen den Tabellenelften gut los: Nach gerade einmal zwei Minuten setzte Lennart Garlipp nach einem zu kurz geratenen Rückpass nach, kam aber einen Tick zu spät.
In der 21. Minute war es Maksym Len, der nur knapp an einem sehenswerten Treffer scheiterte – sein Abschluss traf lediglich den Pfosten. Kurz darauf belohnten sich die Düsseldorfer: In der 23. Minute bediente Deniz Bindemann von der rechten Seite aus Affo an der Strafraumkante. Der 20-Jährige, der schon gegen Wiedenbrück traf, sorgte für die Führung. In der Defensive stand die Mannschaft von Langeneke erneut gut und ließ keine klaren Chancen zu, sodass es mit der Führung in die Pause ging.
Nach dem Seitenwechsel fanden die Paderborner besser in ihr Offensivspiel. Jannik Bugenhagen scheiterte in der 48. Minute vorerst per Kopf, konnte zwei Minuten später jedoch den Ausgleich erzielen. Daraufhin beruhigte sich das Spiel etwas, die Düsseldorfer schlugen aber zurück. In der 67. Minute spielte Leonard Brodersen einen langen Ball in Richtung Nikolaou, der per Heber seinen ersten Saisontreffer erzielte und die „Zwote“ erneut in Führung brachte.
Kurz darauf nahm Langeneke seine beiden Torschützen vom Platz. Die Düsseldorfer zogen ihr gutes Spiel aber weiterhin durch. Bindemann hatte in der 80. Minute noch die Gelegenheit auf die Entscheidung, scheiterte jedoch an Paderborns Schlussmann. Die Gastgeber versuchten sich am Ausgleich, scheiterten aber schlichtweg daran, sich Chancen zu erspielen. Wenn, dann ging es über Distanzschüsse, weil die „Zwote gut verteidigte – und das gelang ihr bis zum Schlusspfiff.
Durch den Sieg überholte Fortuna die Paderborner und kletterte auf Platz zwölf. Damit erarbeitete sich die Langeneke-Truppe ein fast schon ausreichendes Polster auf die Abstiegsplätze. Mit 13 Punkten Vorsprung bei fünf Spielen, die die SSVg Velbert auf dem ersten Abstiegsplatz noch zu absolvieren hat, ist den Düsseldorfern der sportliche Klassenerhalt nur noch sehr unwahrscheinlich zu nehmen. Sollte die Zweitliga-Truppe allerdings tatsächlich absteigen, müsste die „Zwote“ doch runter in die Oberliga.