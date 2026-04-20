Fortunas U23 macht Klassenerhalt quasi perfekt – Abstieg noch möglich

Kurz darauf nahm Langeneke seine beiden Torschützen vom Platz. Die Düsseldorfer zogen ihr gutes Spiel aber weiterhin durch. Bindemann hatte in der 80. Minute noch die Gelegenheit auf die Entscheidung, scheiterte jedoch an Paderborns Schlussmann. Die Gastgeber versuchten sich am Ausgleich, scheiterten aber schlichtweg daran, sich Chancen zu erspielen. Wenn, dann ging es über Distanzschüsse, weil die „Zwote gut verteidigte – und das gelang ihr bis zum Schlusspfiff.

Durch den Sieg überholte Fortuna die Paderborner und kletterte auf Platz zwölf. Damit erarbeitete sich die Langeneke-Truppe ein fast schon ausreichendes Polster auf die Abstiegsplätze. Mit 13 Punkten Vorsprung bei fünf Spielen, die die SSVg Velbert auf dem ersten Abstiegsplatz noch zu absolvieren hat, ist den Düsseldorfern der sportliche Klassenerhalt nur noch sehr unwahrscheinlich zu nehmen. Sollte die Zweitliga-Truppe allerdings tatsächlich absteigen, müsste die „Zwote“ doch runter in die Oberliga.