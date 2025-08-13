Fortunas U23 legt den besten Saisonstart seit vier Jahren hin

Langeneke hochzufrieden

Entsprechend gelöst war die Stimmung nach der vor allem kämpferisch absolut überzeugenden Leistung gegen die Ostwestfalen am vergangenen Wochenende. Im Anschluss an das Spiel posierten die Flingerner für ein Gruppenfoto und jubelten in die Kamera, während die Gütersloher geknickt wirkten, hatten sie doch bis dato selbst den perfekten Saisonstart hingelegt: Durch ein 2:0 über Oberhausen und einen 6:3-Erfolg gegen Bocholt waren sie das einzige Team gewesen, das zwei Siege aus den ersten beiden Spielen geholt hatte.

„Ich bin unfassbar stolz, mit welcher Intensität meine Mannschaft dagegengehalten hat“, sagte U23-Trainer Jens Langeneke und sprach zugleich ein Lob an Maksym Len und Noah Nikolaou aus: „In der Startelf standen zwei Regionalliga-Debütanten, die in der Vorsaison noch in unserer U19 gespielt haben. Das, was die beiden und das gesamte Team über 90 Minuten gegen eine Top-Mannschaft der Liga auf den Platz gebracht haben, war schon richtig gut.“

Eiskalte Chancenverwertung

Der Start in die Partie hatte Langeneke dagegen nicht ganz so glücklich gemacht. „Inhaltlich war ich mit der ersten Hälfte überhaupt nicht zufrieden. Wir beginnen mit eigenem Anstoß und läuten damit drei Minuten ein, in denen es in unserem Strafraum schon lichterloh brennt.“ Doch trotz vielversprechender Möglichkeiten der Gastgeber klingelte es nicht im Fortuna-Tor. Die U23 ging dagegen mit ihrer einzigen Chance im ersten Durchgang direkt in Führung, auch wenn die Gütersloher diese in der Nachspielzeit zunächst wieder egalisierten.

„Der Ausgleich war für uns zu diesem Zeitpunkt etwas unglücklich, aber trotzdem konnten wir mit dem 1:1 zur Pause gut leben“, so Langeneke und zog für den zweiten Durchgang ein positives Fazit: „Die zweite Hälfte war top. Wir haben die Intensität, auch gegen den Ball, hochgehalten, mussten aber auch eine Menge verteidigen, wenn die Gütersloher mit einer ordentlichen Wucht vor das Tor kamen. Offensiv waren wir etwas gefährlicher, da kann ich meiner Mannschaft nur ein Lob aussprechen.“

Der 3:1-Erfolg im Heidewaldstadion, der Fortuna mit nunmehr sieben Punkten auf den dritten Platz springen ließ, ist der U23 aufgrund des knackigen Auftaktprogramms hoch anzurechnen. Gleichwohl sollten etwaige Erwartungen nicht allzu weit nach oben geschraubt werden, schließlich sind eben auch erst drei Partien gespielt. Doch ohne Zweifel befindet sich die „Zwote“ auf einem guten und vor allem richtigen Weg.