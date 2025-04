Fortunas U23 kommt gegen Hohkeppel nicht über ein 0:0 hinaus

Schon zum zweiten Mal in dieser Saison hatte es Fortunas Regionalliga-Mannschaft am Samstag nach Düren verschlagen, allerdings nicht, um beim dort beheimateten und insolventen 1. FC etwas Katastrophentourismus zu betreiben, sondern um ein Fußballspiel zu bestreiten. Am Nordrand der Eifel trafen sie nämlich nicht auf die eigentlichen Hausherren, sondern auf Eintracht Hohkeppel. Der direkte Konkurrent im Abstiegskampf trägt seine Heimspiele schließlich im 80 Kilometer entfernten Düren aus, eine eigene viertligataugliche Spielstätte besitzt er nicht.

So hatten sich nur 80 Zuschauer in die Westkampfbahn verirrt, und es schien fast so – obwohl die Profis von Fortuna parallel ihr Heimspiel gegen Preußen Münster (1:0) bestritten – als seien die „Zwote“-Unterstützer in der Überzahl. Doch wirklich ansehnlich wurde die Partie weder für den U23-Anhang noch für die Hohkeppler oder die neutralen Betrachter. Beide Teams mühten sich ab, waren aber nicht bereit, zu sehr ins Risiko zu gehen und dem Gegner womöglich beste Chance auf dem Silbertablett zu servieren. In den Sechzehnern blieb es deshalb harmlos, das 0:0 zum Schlusspfiff war nur folgerichtig.

Langeneke muss umstellen

Wie schon in der Woche zuvor hatte die Zweitliga-Truppe auf vier „Zwote“-Spieler zurückgegriffen, sodass Jan Boller, Leonard Brodersen, Hamza Anhari und Deniz Bindemann nicht mit nach Düren gereist waren. Ganz ähnliche Ausfälle hatte U23-Trainer Jens Langeneke also schon einmal kompensieren müssen und unternahm gegen den Tabellennachbarn daher nur eine Änderung in seiner Startelf. Anstelle von Kilian Skolik ließ er Mechak Quiala Tito, der jüngst aus einer Verletzungspause zurückgekommen war und im Test bei Viktoria Köln (1:4) das einzige Tor für die Flingerner geschossen hatte, in der Sturmspitze starten.

Der Ton des Spiels kristallisierte sich an diesem Nachmittag ziemlich schnell heraus: im Kampf um wichtige Punkte im Abstiegsrennen bloß kein hohes Risiko eingehen und keinesfalls zu forsch in den Strafraum des Gegners vordringen. So wurden gefährliche Situationen heraus zur Mangelware, während der Ball zwischen den Sechzehner fleißig den Besitzer wechselte und die Partie kaum an Dynamik gewann. Ein Freistoß von Marius Zentler tief im ersten Durchgang war die einzige gute Torchance für die Gäste. Da sich die Hohkeppler aber nicht viel besser präsentierten und die Fortuna-Defensive sicher stand, ging es ohne Tore in die Kabine.

Wenig Chancen

Die zweite Hälfte startete mit etwas mehr Tempo. Quiala Tito tauchte plötzlich in aussichtsreicher Position vor dem Kasten auf, schaffte es aber nicht, den Ball zu verwerten. Doch auch nach dem Seitenwechsel blieb die Spielkontrolle umkämpft, und der „Zwoten“ gelang kaum ein sauberer Aufbau. Brenzlig wurde es dann plötzlich nur, als dem Fortuna-Schlussmann Ben Zich der Ball nach einem gehaltenen Freistoß plötzlich aus der Hand flutschte und fast im eigenen Gehäuse gelandet wäre.