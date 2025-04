Die U23 von Fortuna Düsseldorf kommt dem Verbleib in der Regionalliga West näher. – Foto: Michael Grünberger

Fortunas U23 kommt dem Klassenverbleib in der Regionalliga immer näher Nach etlichen Wochen ohne drei Punkte fuhr die „Zwote“ gegen die U21 des SC Paderborn den langersehnten Erfolg ein – obendrauf bescherte ihnen das 3:1 einen wichtigen Schritt in Richtung Klassenerhalt. Warum das „Tor des Monats“ nicht am Flinger Broich fallen muss. Verlinkte Inhalte Regionalliga West F. Düsseld. II SC Paderborn 07 II KFC Uerdingen

Nicht nur der Himmel öffnete in den letzten Minuten der Partie seine Schleusen. Auch auf dem Rasen, auf der Ersatzbank und auf der Tribüne brachen alle Dämme, als Fortuna Düsseldorfs U23 zwei Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit gegen den SC Paderborn II in Führung ging. Während die Hälfte der Düsseldorfer ihren Torschützen Lennart Garlipp umringte, lief der Rest des Teams zu Torhüter Ben Zich. Nicht nur, dass der 22-Jährige die „Zwote“ zuvor mit starken Paraden im Spiel gehalten hatte: Die Vorlage zum 2:1 ging ebenfalls auf seine Kappe.

So., 13.04.2025, 14:00 Uhr Fortuna Düsseldorf F. Düsseld. II SC Paderborn 07 SC Paderborn 07 II 3 1 Abpfiff + Video „Das tut uns einfach sehr gut. Wir haben lange auf drei Punkte gewartet, und das hat jetzt genug gedauert“, sagte U23-Trainer Jens Langeneke. Ronay Arabaci hatte in der Nachspielzeit noch den Deckel auf das Spiel gemacht und zum 3:1-Endstand getroffen. Nach sieben Partien ohne Sieg war der langersehnte Erfolg in trockenen Tüchern und auch die Torflaute im heimischen Paul-Janes-Stadion endlich passé. Als Mechak Quiala Tito kurz vor der Pause zum 1:0 traf, ließ er nach einem torlosen Februar und März endlich wieder die Tormusik am Flinger Broich ertönen.

Zugleich war der Sieg ein enorm wichtiger Schritt in Richtung Klassenerhalt. „Die drei Zähler nehmen wir sehr gerne mit und können dadurch auch etwas Ruhe in die Gesamtsituation, mit allen Unwägbarkeiten in der Liga und für uns, bringen“, sagte Langeneke. Den 1. FC Düren brachten die Flingerner durch drei Punkte ebenfalls hinter sich, und es ist unwahrscheinlich, dass sich der insolvente Klub in dieser Saison noch einmal an ihnen vorbeischieben wird. Morgen, 14:00 Uhr Fortuna Düsseldorf F. Düsseld. II KFC Uerdingen KFC Uerdingen 14:00 live PUSH Guter Start ohne Tor