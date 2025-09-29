Fortunas U23 kassiert gegen Schalke 04 die dritte Niederlage in Folge

„In der Vergangenheit waren es gegen Fortuna immer enge Duelle. Deshalb erwarte ich auch diesmal wieder ein intensives und spannendes Spiel“, sagte Fimpel. Ganz so kam es dann aber nicht: Zwar ging die „Zwote“ in der achten Minute in Führung, war danach aber fast vollkommen abgemeldet. Noch vor dem Seitenwechsel drehten die Gastgeber die Partie und mussten danach auch kaum darum bangen, dass ihnen der Sieg noch einmal entglitt. Der dritte „Knappen“-Treffer besiegelte entsprechend den 3:1-Endstand und damit auch die dritte Niederlage der Flingerner in Folge.

Beim vorangegangen 0:2 gegen die U23 aus Dortmund hatte Kapitän David Savic frühzeitig das Feld verlassen müssen und stand seinem Trainer in Gelsenkirchen aufgrund einer muskulären Verletzung nicht zur Verfügung. Auch Rechtsverteidiger Arno Krause, der gegen den BVB noch von Beginn an gespielt hatte, fiel aus, sodass Maksym Len und Noah Nikolaou in die Startelf rückten.

Zwote geht früh in Führung

Len war es auch, der einen großen Anteil daran trug, dass die Rheinländer bereits in der achten Minute in Führung gingen. Blitzschnell führte er einen Freistoß aus, überrumpelte die Schalker damit vollkommen und Deniz Bindemann vollendete zum 1:0. Der frühen Führung zum Trotz, war die „Zwote“ von da an aber fast vollkommen abgeschrieben und vermochte kaum, offensive Akzente zu setzen. Die Fimpel-Elf verzeichnete hingegen immer mehr Ballbesitz und wusste diesen allmählich besser einzusetzen, während die Defensive der Gäste immer wieder bedenklich wackelte.

Nach einer flachen Ecke war es schließlich Jakob Sachse, der in der 25. Minute zum Ausgleich traf. Und wenig später folgte der zweite Dämpfer: Der Ex-Fortune Gerrit Wegkamp schickte Yassin Ben Balla auf die Reise, der nicht mehr entscheidend gestört wurde und zum 2:1 traf. Auch in der Schlussphase der ersten Hälfte kontrollierten die Hausherren die Partie weitestgehend. Offensiv boten beide U23-Mannschaften in diesen Minuten nur wenig an – kurz vor der Pause verpasste Bindemann den Ausgleich nur um Haaresbreite.

Im zweiten Durchgang fehlte dann aber doch zunehmend die Fantasie, wie die Düsseldorfer an diesem Nachmittag noch einmal zurückkommen sollten. Eine wirkliche Torgefahr war nur schwerlich zu erkennen und auch die zur 70. Minute eingewechselten Offensivkräfte Charlison Benschop und Connor Tönnies brachten keine neuen Ideen mit. Und so waren es abermals die Schalker, die in der Schlussphase zuschlugen und durch Vincenzo Onofrietti endgültig den Sack zumachten.