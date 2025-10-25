Fortunas U23 kassiert gegen Paderborn die nächste Heimpleite

Während unter der Woche noch die Frauen der deutschen Nationalmannschaft im Paul-Janes-Stadion trainiert hatten, kehrten am Samstagnachmittag die eigentlichen Hausherren zurück an den Flinger Broich. „Ähnlich wie wir ist Paderborn eine sehr, sehr junge Mannschaft“, sagte Jens Langeneke, Trainer von Fortuna Düsseldorfs Regionalligateam, vor der Partie gegen die U21 des SC Paderborn. „Sie sind eine fußballerisch gute Mannschaft, die auch viel Ballbesitz hat und viel spielerisch lösen will. Wir müssen uns darauf einstellen, dass wir auch ein paar Ballbesitzphasen des Gegners ertragen müssen.“
Vor allem defensiv wollte es die „Zwote“ besser machen als in den vergangenen Spielen. „Wir haben zuletzt wirklich deutlich zu viele Gegentore kassiert, das müssen wir abstellen und defensiv besser arbeiten“, hatte Langeneke gefordert. Doch das gelang der U23 gegen Paderborn überhaupt nicht: Während sie offensiv viel zu harmlos blieb, bekam sie die wenigen, wirklich gefährlichen Aktionen des Gegners nicht gut verteidigt. Und so verloren die personell arg dezimierten Gastgeber letztendlich verdient mit 0:2.
Schon seit Wochen hatte der Trainer der Flingerner nicht mehr aus dem Vollen schöpfen können, gegen Paderborn war sein Spieltagskader auf nunmehr 17 Akteure zusammengeschrumpft. Und mit Blick auf die voll besetzte Bank der Ostwestfalen zeichnete sich vor dem Spiel ein ziemlich ungleiches Bild ab. Zumal, da bereits zwei Spieler aus Fortunas U19 die Riege der Einwechselspieler auffüllen mussten. In der Startformation ersetzte derweil Noah Egouli den rotgesperrten Noah Förster, außerdem waren Siwoo Yang und Noah Nikolaou von Beginn an dabei.
Trotz der so ungleichen Verhältnisse der Wechselmöglichkeiten zeichneten sich auf dem Feld doch ziemlich ähnliche Grundvoraussetzungen ab. Auch wenn die Gäste bereits nach zwei Minuten einen Abschluss ins Außennetz setzen, glichen sich die Spielanteile beider Teams zunehmend an – viele hohe Bälle, so gut wie keine gefährlichen Szenen im Sechzehner und immer wieder ein gegnerisches Bein, das den Spielfluss störte. Eine wirklich zündende Idee, die das Spiel belebte, war zunächst aber nicht dabei.
So fiel das erste Tor des Nachmittags ziemlich aus dem Nichts: Die Düsseldorfer hatten vor dem eigenen Kasten keinen Zugriff gefunden und Nikolaou wehrte den Ball in die Füße von Georg Ermolaev ab, der zur Führung für die U21 traf. Aber auch dieser Treffer sorgte kaum dafür, der Partie etwas mehr Leben einzuhauchen. Zwar verzeichnete Paderborn bis zur Pause wenigstens noch einen Abschluss, den U23-Keeper Tobias Pawelczyk abwerte, doch für die „Zwote“ ging es ohne auch nur eine eigene Torchance in die Kabine.
Nach dem Seitenwechsel spielten sich die Paderborner zunehmen mehr in die Hälfte der Flingerner und bestimmten langsam aber sicher das Geschehen. Der zweite Gegentreffer fiel so auch weit weniger aus dem völligen Nichts. Wieder bekam die Langeneke-Truppe den Ball nicht geklärt, Bennit Bröger brachte die Kugel schließlich aufs Tor – abgefälscht kullerte sie ins Tor. Kurz darauf verhinderte allein der Pfosten, dass Pawelczyk ein drittes Mal hinter sich greifen musste und die Niederlage deutlich wurde.