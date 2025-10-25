Fortunas U23 kassiert gegen Paderborn die nächste Heimpleite

So fiel das erste Tor des Nachmittags ziemlich aus dem Nichts: Die Düsseldorfer hatten vor dem eigenen Kasten keinen Zugriff gefunden und Nikolaou wehrte den Ball in die Füße von Georg Ermolaev ab, der zur Führung für die U21 traf. Aber auch dieser Treffer sorgte kaum dafür, der Partie etwas mehr Leben einzuhauchen. Zwar verzeichnete Paderborn bis zur Pause wenigstens noch einen Abschluss, den U23-Keeper Tobias Pawelczyk abwerte, doch für die „Zwote“ ging es ohne auch nur eine eigene Torchance in die Kabine.

Nach dem Seitenwechsel spielten sich die Paderborner zunehmen mehr in die Hälfte der Flingerner und bestimmten langsam aber sicher das Geschehen. Der zweite Gegentreffer fiel so auch weit weniger aus dem völligen Nichts. Wieder bekam die Langeneke-Truppe den Ball nicht geklärt, Bennit Bröger brachte die Kugel schließlich aufs Tor – abgefälscht kullerte sie ins Tor. Kurz darauf verhinderte allein der Pfosten, dass Pawelczyk ein drittes Mal hinter sich greifen musste und die Niederlage deutlich wurde.