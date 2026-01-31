Fortunas U23 ist im Heimspiel gegen Gütersloh nur Außenseiter

Auf die Fortunen wartet die nächste harte Aufgabe. – Foto: Michel Berndsen

Fortuna Düsseldorfs U23 gehört zu einer von nur drei Mannschaften, die den FC Gütersloh in der laufenden Regionalliga-Spielzeit besiegen konnten. Am dritten Spieltag sorgte das Team von Trainer Jens Langeneke mit einem 3:1-Sieg für die erste Pleite der Gütersloher. Seitdem konnten nur noch die Zweitvertretungen von Borussia Dortmund und Schalke 04 gegen die Ostwestfalen gewinnen. Diese Niederlagen liegen aber schon weit zurück und Gütersloh ist seit Ende September nicht mehr als Verlierer vom Platz gegangen. Auf Fortunas Zweite wartet am Samstag (14 Uhr, Paul-Janes-Stadion) daher die nächste große Herausforderung.

Denn mit Rot-Weiß Oberhausen traf die „Zwote“ am vergangenen Spieltag auf einen Gegner, der eine ähnlich beeindruckende Serie wie der FC Gütersloh vorzuweisen hat. Die 0:2-Pleite gegen Oberhausen soll dem Team jedoch nicht mehr im Kopf hängen, wenn die Partie gegen Gütersloh am Samstag angepfiffen wird. „Die Niederlage gegen Oberhausen ist abgehakt und der Blick geht Richtung Gütersloh“, sagte Langeneke daher unter der Woche. Im Hinblick auf das Personal hatte der Trainer unterdessen sowohl gute als auch schlechte Nachrichten zu vermelden.

Muskuläre Probleme bei Latza

Wie bereits befürchtet wird Danny Latza, der in Oberhausen kurz nach der Pause ausgewechselt werden musste, gegen Gütersloh nicht auf dem Platz stehen können. „Danny hat eine muskuläre Verletzung und wird damit ausfallen“, erklärte Langeneke und muss damit auf viel Erfahrung im Mittelfeld verzichten. Positive Nachrichten gab es allerdings im Hinblick auf Moritz Montag. Während der Zugang am vergangenen Wochenende aussetzen musste, rechnet Langeneke damit, dass sein Schützling gegen Gütersloh sein erstes Pflichtspiel im Fortuna-Trikot seit 2021 machen wird.

Ebenfalls wieder mit dabei sind die in Oberhausen gesperrten Simon Vu, Deniz Bindemann und Mechak Quiala Tito. Gerade für die in der letzten Partie über weite Strecken harmlose Offensive ist das Trio unverzichtbar, zumal Gütersloh in den letzten beiden Partien in der Regionalliga ohne Gegentreffer blieb. Dementsprechend glücklich ist auch Langeneke über die Rückkehrer: „Ich bin froh, dass gegen Gütersloh personell eine andere Mannschaft auf dem Platz stehen wird.“

Langeneke will besser werden

Unabhängig von der Personalsituation sieht der Coach vor dem Duell mit dem Viertplatzierten Verbesserungspotenzial bei seiner Mannschaft: „Wir müssen im Zweikampfverhalten zulegen, da waren wir in Oberhausen unterlegen. Auch die Fehlervermeidung ist wieder ein Thema, denn unterm Strich haben wir bei beiden Gegentoren deutlich mitgeholfen.“ So entstand der erste Gegentreffer aus einem eigenen Einwurf, der zweite aus einem Ballverlust in der eigenen Hälfte. „Wir werden dahingehend unsere Spielweise anpassen und im eigenen Drittel mit weniger Risiko spielen“, bilanzierte Langeneke.