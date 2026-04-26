Fortunas U23 holt in Unterzahl einen Punkt – Czako pariert Elfmeter

Mehr als fünf Jahre war Nico Michaty Cheftrainer von Fortunas U23, bei 183 Regionalliga-Spielen stand er in dieser Zeit an der Seitenlinie. Im Herbst 2023 trennten sich jedoch die Wege, Jens Langeneke wurde sein Nachfolger. Am Freitagabend kam es nun nach zweieinhalb Jahren zum Wiedersehen zwischen Fortuna und Michaty, der seit Anfang April Sportdirektor bei den Sportfreunden Siegen ist. Die waren zum Start ins Wochenende im Paul-Janes-Stadion zu Gast, wo sie von einem der formstärksten Teams der Liga erwartet wurden. Mit drei Siegen aus den vergangenen drei Spielen gingen die Düsseldorfer in die Partie gegen die Sportfreunde.
Zwar konnte die „Zwote“ nicht zum vierten Mal in Serie gewinnen, bezwungen werden konnten sie beim torlosen Remis gegen die Sportfreunde aus Siegen aber auch nicht. Jens Langeneke nahm in seiner Startformation einige Wechsel vor, einen davon aus einem ganz besonderen Anlass: Linksverteidiger Ben Eze stand erstmals im Zweitliga-Kader und war beim überlebenswichtigen 3:1-Erfolg gegen Dynamo Dresden hautnah dabei. Für ihn startete Leo Mirgartz, in der Innenverteidigung begann Amaniampong für Brodersen. Im defensiven Mittelfeld lief Vu für Honcharenko auf.
In den Anfangsminuten neutralisierten sich die beiden Teams weitestgehend, Torchancen waren Mangelware. Zum ersten Mal gefährlich wurde es in der 12. Minute, als die Rot-Weißen in Überzahl in den gegnerischen Strafraum kamen, der letzte Pass von Bindemann letztlich aber zu ungenau war. Danach versuchten es die Düsseldorfer einige Male aus der Distanz, zielführend waren diese Versuche allerdings nicht. Bis zur 38. Minute beschränkten sich die Offensivbemühungen der Gäste auf ein Mindestmaß, dann wurde es jedoch einmal richtig brenzlig. Nach einem Steilpass in den Düsseldorfer Strafraum wusste sich Torhüter Milan Czako nur noch mit einem Foul zu helfen, das folgerichtig mit einem Strafstoß geahndet wurde.
Der Torhüter bügelte den Fehler allerdings selbst wieder aus und entschärfte den fälligen Elfmeter. Danach passierte nicht mehr viel, ohne Tore ging es in die Pause. Nach dem Seitenwechsel feierte der 17-jährige Elias Arden, der unter Alexander Ende schon bei den Profis mittrainieren durfte, sein Debüt in der Regionalliga. Nach einer knappen Stunde kam es bitter für Fortuna: Amaniampong foulte seinen Gegenspieler im Mittelkreis, was der Schiedsrichter als taktisches Foul wertete. Da der 21-Jährige bereits im ersten Durchgang verwarnt wurde, folgte die Gelb-Rote-Karte.
In Unterzahl zogen sich die Flingerner zurück, das Fortuna-Bollwerk konnte von den über weite Strecken harmlosen Gästen jedoch nicht durchbrochen werden. Es schien so, als hätten die Siegener bei ihrem 5:0-Sieg in der Vorwoche gegen Gütersloh ihr gesamtes Offensivpulver verschossen. In den letzten Minuten entwickelten sie dann doch nochmal mehr Druck, aber auch die Schlussoffensive der Sportfreunde überstand Fortuna schadlos, sodass es nach 90 Minuten beim torlosen Remis blieb.