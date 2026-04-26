Fortunas U23 holt in Unterzahl einen Punkt – Czako pariert Elfmeter Zum Start ins Wochenende gab es für die „Zwote“ ein torloses Remis. In einem Spiel mit wenigen Offensivaktionen zeigte sich die Düsseldorfer Defensive erneut stabil und fing sich auch in Unterzahl keinen Treffer. Ein junges Talent feierte zudem sein Regionalliga-Debü von RP/ Leonard Siemer · Heute, 19:30 Uhr · 0 Leser

Amaniampong sah hier den roten Karton. – Foto: Marco Bader

Mehr als fünf Jahre war Nico Michaty Cheftrainer von Fortunas U23, bei 183 Regionalliga-Spielen stand er in dieser Zeit an der Seitenlinie. Im Herbst 2023 trennten sich jedoch die Wege, Jens Langeneke wurde sein Nachfolger. Am Freitagabend kam es nun nach zweieinhalb Jahren zum Wiedersehen zwischen Fortuna und Michaty, der seit Anfang April Sportdirektor bei den Sportfreunden Siegen ist. Die waren zum Start ins Wochenende im Paul-Janes-Stadion zu Gast, wo sie von einem der formstärksten Teams der Liga erwartet wurden. Mit drei Siegen aus den vergangenen drei Spielen gingen die Düsseldorfer in die Partie gegen die Sportfreunde.

Ruhiger Auftakt Zwar konnte die „Zwote“ nicht zum vierten Mal in Serie gewinnen, bezwungen werden konnten sie beim torlosen Remis gegen die Sportfreunde aus Siegen aber auch nicht. Jens Langeneke nahm in seiner Startformation einige Wechsel vor, einen davon aus einem ganz besonderen Anlass: Linksverteidiger Ben Eze stand erstmals im Zweitliga-Kader und war beim überlebenswichtigen 3:1-Erfolg gegen Dynamo Dresden hautnah dabei. Für ihn startete Leo Mirgartz, in der Innenverteidigung begann Amaniampong für Brodersen. Im defensiven Mittelfeld lief Vu für Honcharenko auf. Fr., 24.04.2026, 19:30 Uhr Fortuna Düsseldorf F. Düsseld. II Sportfreunde Siegen SF Siegen 0 0 In den Anfangsminuten neutralisierten sich die beiden Teams weitestgehend, Torchancen waren Mangelware. Zum ersten Mal gefährlich wurde es in der 12. Minute, als die Rot-Weißen in Überzahl in den gegnerischen Strafraum kamen, der letzte Pass von Bindemann letztlich aber zu ungenau war. Danach versuchten es die Düsseldorfer einige Male aus der Distanz, zielführend waren diese Versuche allerdings nicht. Bis zur 38. Minute beschränkten sich die Offensivbemühungen der Gäste auf ein Mindestmaß, dann wurde es jedoch einmal richtig brenzlig. Nach einem Steilpass in den Düsseldorfer Strafraum wusste sich Torhüter Milan Czako nur noch mit einem Foul zu helfen, das folgerichtig mit einem Strafstoß geahndet wurde.