Fortunas U23 hofft auf positiven Rückrundenstart

Für Fortunas U23 wird es wichtig sein, den Fokus auf die Defensive zu legen. 36 Gegentreffer in der Hinrunde sprechen für sich – nur das Schlusslicht aus Velbert kassierte mehr Tore. Lediglich zwei Mal stand in der laufenden Spielzeit die weiße Weste nach 90 Minuten. Dagegen ist auch klar, was die Offensive der Düsseldorfer im Stande ist zu leisten. Bindemann und Mechak Quiala-Tito kommen gemeinsam auf 16 Treffer und sind immer für ein Tor gut. Doch am Freitag müssen alle Spieler ihre Leistung bringen, um die Punkte in Düsseldorf zu behalten und den Vorsprung auf die Abstiegsplätze zu vergrößern.