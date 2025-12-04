Fortunas U23 hofft auf positiven Rückrundenstart

Vor etwas mehr als vier Monaten war dieses Duell der Start eines starken Laufs von Fortuna Düsseldorfs U23. Am ersten Spieltag sicherte sich die Mannschaft von Trainer Jens Langeneke auswärts bei der Zweitvertretung von Borussia Mönchengladbach in der Nachspielzeit noch einen Punkt – Torschütze zum 1:1 war damals Deniz Bindemann. Darauf folgten vier weitere Partien ohne Niederlage, sodass sowohl die Gladbacher als auch die Düsseldorfer nach fünf Spieltagen mit elf Zählern auf Tabellenplatz zwei und drei zufrieden sein konnten. Dann folgte allerdings ein Bruch, der die Ausgangslage im Rückspiel am Freitag (19.30 Uhr) verändert.
Fortunas Regionalligafußballer stehen nach der abgeschlossenen Hinrunde mit 18 Punkten auf Tabellenplatz 14. Demnach sammelte die Mannschaft seit dem fünften Spieltag nur noch sieben Zähler begleitet von einer Serie von acht sieglosen Spielen. Vor gut zwei Wochen folgte dann endlich wieder ein Erfolg, als die „Zwote“ mit 4:2 in Wuppertal gewann. Vergangene Woche musste man sich jedoch gegen den VfL Bochum wieder geschlagen geben. Am Freitagabend erwartet die Langeneke-Truppe nun den Sechstplatzierten der Regionalliga West.
Die Zweitvertretung der Gladbacher startete bislang meist kleine Serien. Zum Septemberstart verlor sie zwei Spiele, darauf folgten drei Remis in Folge, ab Mitte Oktober gelang den „Fohlen“ dann eine kleine Siegesserie von vier Spielen. Die Borussen präsentierten sich in guter Form, wurden dann beim 0:6 gegen Oberhausen allerdings in ihrer Euphorie gebremst. Auf die Klatsche folgte zuletzt ein 1:2 in Gütersloh, nachdem die Gladbacher sogar in Führung gegangen waren. Können die Düsseldorfer für die dritte Niederlage in Serie sorgen?
Die Bilanz der vergangenen Spiele spricht für die Gladbacher. Sechs Mal gewannen sie gegen Fortunas U23, zwei Mal ging das Duell an die Landeshauptstädter – und eben zwei weitere Male teilte man sich die Punkte. Die Borussen haben mit Jan Urbich einen der Top-Torjäger der Liga in ihren Reihen. Der 21-Jährige verpasste aber bereits die vergangenen fünf Spiele krankheitsbedingt.
Für Fortunas U23 wird es wichtig sein, den Fokus auf die Defensive zu legen. 36 Gegentreffer in der Hinrunde sprechen für sich – nur das Schlusslicht aus Velbert kassierte mehr Tore. Lediglich zwei Mal stand in der laufenden Spielzeit die weiße Weste nach 90 Minuten. Dagegen ist auch klar, was die Offensive der Düsseldorfer im Stande ist zu leisten. Bindemann und Mechak Quiala-Tito kommen gemeinsam auf 16 Treffer und sind immer für ein Tor gut. Doch am Freitag müssen alle Spieler ihre Leistung bringen, um die Punkte in Düsseldorf zu behalten und den Vorsprung auf die Abstiegsplätze zu vergrößern.