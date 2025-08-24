Fortunas U23 gewinnt gegen Bonn und zieht mit Tabellenführer gleich

Als der Aufsteiger aus der Mittelrheinliga am Samstag erstmals seit drei Jahren wieder in Düsseldorf gastierte, gestaltete sich die Ausgangslage trotz der eher schlechten Heimbilanz gegen die ehemaligen Bundeshauptstädter zugunsten der Gastgeber. Die „Zwote“ war stark in die Saison gestartet und wollte gegen den BSC ihre ungeschlagene Serie fortsetzen. Genau das gelang: Die Flingerner bestimmten über weite Strecken die Partie, während die Gäste nur wenig entgegenzusetzen hatten. Nach einer torlosen ersten Hälfte sorgte Mechak Quiala Tito per Doppelpack für einen 2:0-Sieg und den Sprung auf den dritten Tabellenplatz – punktgleich mit dem Spitzenreiter aus Siegen.

Im Gegensatz zur Vorwoche war Quiala Tito in die Anfangsformation gerückt, denn Charlison Benschop, der unter der Woche seinen 36. Geburtstag gefeiert hatte, wurde von U23-Trainer Jens Langeneke geschont. Spielpraxis sollte dagegen Luca Raimund bekommen. Der zuletzt lange verletzte Rechtsaußen wurde von den Profis abgestellt und kam rund eine Stunde zum Einsatz. Dagegen feierte Verteidiger Elias Egouli fast parallel sein Zweitliga-Debüt beim 2:1-Erfolg in Paderborn, sodass Leonard Brodersen in die Innenverteidigung rückte und Noah Nikolaou dessen Platz als rechter Defensivmann übernahm.

Fortuna feiert überlegenen Sieg

Startelfrückkehrer Quiala Tito war es auch, auf dessen Konto die erste Chance der Partie ging: Sima Suso hatte sich im gegnerischen Strafraum durchgesetzt und auf seinen Mitspieler abgelegt, der die Kugel aber knapp am Tor vorbeischoss. In den folgenden Minuten war es mitnichten der einzige Ball, der in Richtung des ehemaligen „Zwote“-Keepers Kevin Birk flog. Dennoch brachten die zahlreichen Chancen zunächst nicht den erhofften Ertrag. Noah Förster zimmerte einen Versuch aus rund 30 Metern an den Pfosten und Kapitän David Savic scheiterte gleich dreimal nur um Haaresbreite.

Die Bonner traten dagegen offensiv kaum in Erscheinung, agierten auch gegen den Ball sehr passiv und mussten bis kurz vor der Pause warten, um sich überhaupt einmal in der Hälfte der U23 in Szene zu setzen. Yannick Schlößers Abschluss entschärfte Fortuna-Torhüter Tobias Pawelczyk jedoch. Dafür meldeten sich die Gäste direkt nach der Pause vor dem Gehäuse zurück, schlugen aus einer Ecke aber kein Kapital. Und so zahlte sich doch das Glück des Tüchtigen aus, als Leo Mirgatz, von den Bonnern kaum unter Druck gesetzt, Quiala Tito fand und dieser den Ball zur Führung einnickte.