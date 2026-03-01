Fortunas U23 gewinnt Elfmeter-Festival in Velbert mit 2:1

Im Vergleich zur 0:1-Niederlage gegen den Bonner SC hatte der Trainer drei Veränderungen in seiner Startelf vorgenommen: Tom Barth ersetzte Moritz Montag als Rechtsverteidiger, Danny Latza kam für Simon Vu und Tim Rossmann, der sein erstes Pflichtspiel seit August machte, spielte anstelle von Luca Raimund, der wieder im Kader der Zweitliga-Mannschaft stand. Und in den Anfangsminuten war Fortuna das tonangebende Team, sie versuchte zumeist über die linke Seite von Rossmann, für Gefahr zu sorgen. Etwas Zählbares sprang dabei anfangs allerdings nicht heraus.

Wenige Minuten vor der Pause musste Kapitän David Savic dann verletzt ausgewechselt werden, für ihn kam Vu auf den Platz. Und als alles auf eine torlose erste Hälfte hinauslief, entschied Schiedsrichter Selim Erk wenige Sekunden vor dem Pausenpfiff nach einem Foul an Rossmann auf Elfmeter für Fortuna. Deniz Bindemann übernahm die Verantwortung und verwandelte sicher zur 1:0-Führung, mit der es in die Kabine ging.

Strafstoß auf beiden Seiten

Nach dem Seitenwechsel kam Lennart Garlipp für Rossmann auf den Platz. Und auch nach dem Wiederbeginn war es die U23, die offensive Akzente setzte. Der eingewechselte Garlipp bekam den Ball in aussichtsreicher Position, nahm sich aber selbst den Abschluss, anstatt auf den freistehenden Mechak Quiala Tito zu spielen. Im einsetzenden Regen wurden aber auch die Gastgeber aktiver und verzeichneten ihrerseits einige Offensivaktionen, sodass sich Fortuna auf die Defensive konzentrieren musste.