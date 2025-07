Fortunas U23 gewinnt auch das dritte Testspiel der Vorbereitung

Zum Abschluss des Trainingslagers testeten die Rot-Weißen gegen den FSV Frankfurt, der die abgelaufene Saison in der Regionalliga Südwest auf Tabellenplatz fünf beendete. Vor allem eine starke erste Hälfte brachte am Ende den 3:1-Sieg für die Langeneke-Truppe, die von Beginn an gut im Spiel war. Es dauerte nur drei Minuten bis Deniz Bindemann, der in der Vorsaison schon auf zwei Kurzeinsätze bei den Profis kam, das 1:0 erzielte

Auch im Anschluss an den Führungstreffer blieb die „Zwote“ am Ball und sorgte häufig für Gefahr – der nächste Treffer ließ nicht lange auf sich warten. Ein Ballgewinn von Simon Vu, der vergangene Saison noch in Fortunas U19 aktiv war, ebnet in der 13. Minute den Weg für Bindemanns Doppelpack. In der Folge waren die Flingerner am Drücker, hatten viele Chancen. Mechak Quiala Tito stellte in der 37. Minute auf 3:0.

Die U23 hätte bis zur Pause schon höher führen können. Im zweiten Durchgang wechselte Langeneke kräftig durch, es kamen neue Spieler in die Partie – darunter auch Zugang Charlison Benschop, der von 2013 bis 2015 für Fortunas Profis auf Torejagd gegangen war. Erfolgreich war der 35-Jährige jedoch nicht mehr in der Offensive.

Auf der anderen Seite musste die „Zwote“ das erste Gegentor der Vorbereitung hinnehmen. Hassan Mourad verkürzte auf 1:3, was am Ausgang des Spiels nichts mehr änderte. Nach 90 Minuten stand ein souveräner 3:1-Erfolg der U23. Am Samstag geht es mit einem Turnier beim 1. FC Monheim weiter.