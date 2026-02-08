Fortunas U23 gelingt ein wichtiger Befreiungsschlag im Abstiegskampf

Danach war die Partie weiter von unzähligen Standardsituationen geprägt. Ein ruhender Ball sorgte auch für die beste Bocholter Chance: Nach knapp 30 Minuten wurde Fortuna-Torwart Milan Czako bei einem Freistoß zu einer Glanzparade gezwungen. Selbst wenn die Gastgeber in der Folge meist den Ball hatten, kam die „Zwote“ nach guten Umschaltsituationen immer wieder gefährlich vor das Tor. Gefährlich wurde es für den Kasten von Czako bis zum Pausenpfiff nicht mehr, auch bedingt durch eine schwache Darbietung und viele technische Fehler der Bocholter.

Fortuna bleibt bissig

Der zweite Durchgang begann furios: Beide Teams schalteten schnell um, verzeichneten Top-Chancen und hatten schon nach wenigen Minuten mehrere Eckbälle auf dem Konto. Nach dem wilden Beginn nahm Langeneke nach einer guten Stunde einen Doppelwechsel vor: Für Karim Affo und Quiala Tito, der viel einstecken musste, kamen Leo Mirgartz und Maksym Len auf den Platz. Danach nahm sich die Partie eine Auszeit; allerdings waren es nicht die zurückliegenden Gastgeber, die die Initiative ergriffen, sondern die „Zwote“.