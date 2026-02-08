Fortunas U23 gelingt ein wichtiger Befreiungsschlag im Abstiegskampf

Die äußeren Bedingungen für die Auswärtspartie von Fortuna Düsseldorfs U23 beim 1. FC Bocholt waren optimal. Mit strahlendem Sonnenschein und frühlingshaften Temperaturen wurden die Düsseldorfer im mit 1.732 Zuschauern gut gefüllten Stadion am Hünting empfangen. Auch sportlich war die Begegnung für beide Teams von großer Bedeutung: Während die „Zwote“ nach vier Niederlagen in Folge endlich wieder Punkte holen wollte, ging es für die Hausherren darum, nicht in den Abstiegskampf hineingezogen zu werden. Die Vorzeichen für einen unterhaltsamen Nachmittag waren also gut – und die Partie, an deren Ende die Düsseldorfer einen verdienten 3:0-Sieg feierten, hielt, was sie versprach.
Trainer Jens Langeneke schickte eine nahezu identische Startelf auf den Platz wie zuletzt gegen Gütersloh. Nur auf der Rechtsverteidiger-Position gab es einen Wechsel: Moritz Montag nahm zunächst auf der Bank Platz, für ihn startete Tom Barth. Luca Raimund, der in der Vorwoche noch in die U23 beordert wurde, stand gegen Bocholt nicht mehr im Kader. Das Spiel begann ohne großes Abtasten, beide Teams suchten schnell den Weg zum Tor. Während die Bocholter ihre Eckbälle in den Anfangsminuten ungenutzt ließen, machten es die Rot-Weißen besser. In der zehnten Minute gelang der „Zwoten“ das erste Tor des Jahres: Nach einem Eckball von Barth stieg Mechak Quiala Tito im Strafraum am höchsten und nickte zur Führung ein.
Danach war die Partie weiter von unzähligen Standardsituationen geprägt. Ein ruhender Ball sorgte auch für die beste Bocholter Chance: Nach knapp 30 Minuten wurde Fortuna-Torwart Milan Czako bei einem Freistoß zu einer Glanzparade gezwungen. Selbst wenn die Gastgeber in der Folge meist den Ball hatten, kam die „Zwote“ nach guten Umschaltsituationen immer wieder gefährlich vor das Tor. Gefährlich wurde es für den Kasten von Czako bis zum Pausenpfiff nicht mehr, auch bedingt durch eine schwache Darbietung und viele technische Fehler der Bocholter.
Der zweite Durchgang begann furios: Beide Teams schalteten schnell um, verzeichneten Top-Chancen und hatten schon nach wenigen Minuten mehrere Eckbälle auf dem Konto. Nach dem wilden Beginn nahm Langeneke nach einer guten Stunde einen Doppelwechsel vor: Für Karim Affo und Quiala Tito, der viel einstecken musste, kamen Leo Mirgartz und Maksym Len auf den Platz. Danach nahm sich die Partie eine Auszeit; allerdings waren es nicht die zurückliegenden Gastgeber, die die Initiative ergriffen, sondern die „Zwote“.
Und in der 77. Minute gelang ihr die Vorentscheidung. Nach einem der unzähligen Ballgewinne des überragenden Simon Vu kam Deniz Bindemann im Strafraum frei zum Abschluss und ließ sich die Möglichkeit zum 2:0 nicht nehmen. Ein Aufbäumen der Gastgeber blieb aus, vielmehr gelang der U23 sogar noch ein Treffer: In der 88. Minute schnürte Bindemann seinen Doppelpack und traf zum 3:0-Endstand. Während die Bocholter ein gellendes Pfeifkonzert über sich ergehen lassen mussten, feierten die Düsseldorfer hochverdient den ersten Sieg des Jahres – und zugleich den ersten seit November.
