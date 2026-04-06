Fortunas U23 feiert wichtigen 2:0-Erfolg beim 1. FC Köln

Sieg für Düsseldorf. – Foto: Imago Images

An das Derby-Hinspiel hatte sich in Düsseldorf niemand gerne zurückerinnert. Mit 3:0 hatten Fortunas Regionalliga-Fußballer damals gegen die U21 des 1. FC Köln in Führung gelegen und zudem nach einer frühen Roten Karte fast die gesamte Dauer in Überzahl gespielt. Dennoch gab die „Zwote“ ihren Vorsprung aus der Hand und kam nicht über ein 3:3 hinaus.

Personell musste Trainer Jens Langeneke seine Elfauf drei Positionen umbauen: Kilian Sauck und Julian Hettwer kehrten in den Zweitliga-Kader zurück, Simon Vu nahm zunächst auf der Bank Platz. Dafür begann Makysm Len in der Zentrale, Tom Barth und Lennart Garlipp übernahmen die offensiven Außenbahnen. Winterzugang Kaden Amaniampong kehrte nach zweimonatiger Verletzungspause wieder zurück in den Kader. Fortuna kam gut ins Spiel und näherte sich nach einem Eckball von Len, den Mechak Quiala Tito stark auf das Kölner Tor brachte, das erste Mal gefährlich an.

Im Rückspiel wollten es die Düsseldorfer besser machen – mit Erfolg: Tom Barth bewies starke Nerven und bescherte seinem Team kurz vor der Pause die Führung, die die Rot-Weißen in der Schlussphase ausbauten und einen im Kampf um den Klassenerhalt eminent wichtigen 2:0-Sieg feierten.

Großer Jubel bei F95

Ansonsten bot sich den 1340 Zuschauern im Franz-Kremer-Stadion ein lange Zeit äußerst ereignisarmer erster Durchgang. Beide Defensivreihen hatten alles unter Kontrolle, was auch durch die wenig überzeugenden Offensivaktionen der beiden Kontrahenten bedingt war. Kurz vor der Pause ging dann aber doch nochmal ein Ruck durchs Spiel. Garlipp eroberte nach einem schweren Bock des Kölner Keepers den Ball, der Abschluss von Quiala Tito wurde allerdings kurz vor der Linie per Grätsche entschärft. Doch in der Nachspielzeit fiel tatsächlich noch der Führungstreffer für Fortuna: Nach einer Kölner Ecke schaltete die „Zwote“ blitzschnell um, Tom Barth lief alleine aufs Tor zu und versenkte den Ball zu seinem ersten Saisontreffer.

Die Führung erweckte das Spiel zum Leben, im zweiten Durchgang war in beiden Strafräumen deutlich mehr los. Nach einer knappen Stunde unterlief der Düsseldorfer Abwehrreihe ein Fehler, Torwart Milan Czako verhinderte mit einer tollen Parade allerdings den Ausgleich. Wenige Minuten später bot sich Quiala Tito auf der Gegenseite eine hundertprozentige Chance, alleine vor dem Kasten versagten dem Stürmer jedoch die Nerven. In der Folge wurde die Partie hektischer, immer wieder wurde es brenzlig vor den Toren – bis die „Zwote“ kurz vor Schluss den Deckel auf den Derbysieg draufmachte.

In der 83. Minute war es wieder eine Umschaltaktion, die zum Erfolg führte. Deniz Bindemann wurde in den Kölner Strafraum geschickt, wo er vom „Effzeh“-Schlussmann unbeholfen gefoult wurde. Den fälligen Strafstoß verwandelte Bindemann selbst zum 2:0-Endstand und sorgte damit für großen Jubel aufseiten der Düsseldorfer.