Fortunas U23 feiert den nächsten Sieg: Premierentreffer für Affo Zweiter Sieg in Folge und weitere Bigpoints im Abstiegskampf: Die „Zwote“ hat sich gegen das Tabellenschlusslicht aus Ostwestfalen und dessen neuen Trainer mit 3:0 durchgesetzt. Ein langzeitverletzter Profi feierte sein Comeback. von RP / Leonard Siemer · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser

Düsseldorf II feiert einen weiteren Sieg – Foto: Boris Hempel

Die Gefühlslage von Fortunas Regionalliga-Spielern und den Zweitliga-Profis des Klubs könnte dieser Tage kaum unterschiedlicher sein. Während es für die Mannschaft von Trainer Markus Anfang nach der 1:2-Niederlage gegen Holstein Kiel weiter bergab ging, kämpfte sich die U23 immer näher ans rettende Ufer und setzte ihre Mission mit einem 3:0-Sieg auch gegen den SC Wiedenbrück fort.

Das ums Überleben kämpfende Tabellenschlusslicht hatte Chefcoach Sascha Mölders zwei Tage vor dem Spiel in Flingern entlassen. Für ihn stand in Düsseldorf sein bisheriger Co-Trainer Dominik Sammer an der Seitenlinie. Schock mischte wieder mit Gegen die Ostwestfalen feierte mit Torhüter Florian Schock ein Langzeitverletzter sein Comeback. Schon an den ersten beiden Spieltagen der Saison war Schock bei der „Zwoten“ zum Einsatz gekommen, fiel dann aber fast acht Monate lang aus. Eine weitere Startelfänderung nahm Trainer Jens Langeneke im Mittelfeld vor, wo Simon Vu für David Savic begann. In der Anfangsphase konnte die U23 mit der eigenen Leistung jedoch nicht wirklich zufrieden sein. Zwar hatte sie viel Ballbesitz, wusste damit aber nur wenig anzufangen.

Vielmehr lud sie die Gäste durch Unsauberkeiten zum Kontern ein, Schock musste des Öfteren eingreifen. Mitte der ersten Hälfte kamen aber auch die Gastgeber zu den ersten Offensivaktionen. In der 26. Minute vergab Lennart Garlipp noch per Kopf, wenige Minuten später war es dann so weit: Eine Co-Produktion des Stürmerduos sorgte für den Führungstreffer, der zu diesem Zeitpunkt nicht unbedingt in der Luft gelegen hatte. Deniz Bindemann flankte von der linken Seite in den Strafraum, wo Mechak Quiala Tito per Kopf zur Führung vollendete. Nach 40 Minuten hatte Fortuna durch Garlipp nach einer Umschaltaktion die nächste Großchance, scheiterte aber am SC-Keeper. Zur Pause blieb es daher beim 1:0. Affo feiert ersten Treffer In der zweiten Hälfte merkte man den Ostwestfalen an, dass sie alles versuchten, um doch noch etwas Zählbares aus der Landeshauptstadt mitzunehmen. Doch sämtliche Versuche verpufften entweder wegen der guten Defensivarbeit der Rot-Weißen oder bedingt durch eigenes Unvermögen. Es kam daher, wie es kommen musste: In der 67. Minute schlug die „Zwote“ eiskalt zu – mal wieder nach einer Umschaltsituation. Nach einem Wiedenbrücker Standard ging es blitzschnell, der kurz zuvor eingewechselte Karim Affo lief frei aufs Tor zu, umkurvte den Keeper und netzte zum 2:0 ein.