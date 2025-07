Fortunas U23 feiert dank später Treffer eine gelungene Generalprobe

Auf der Anlage des TSV Elstorf im niedersächsischen Neu Wulmstorf ging die „Zwote“ zwar früh in Führung, verpasste danach aber, ihre höheren Spielanteile in Tore umzumünzen und lag nach 50 Minuten mit 1:3 zurück. Doch die Aufholjagd gelang: Deniz Bindemann sorgte mit seinem Last-Minute-Treffer dafür, dass die Flingerner die Vorbereitung mit einem 4:3-Sieg beendeten.

Obwohl auch der Gegner am kommenden Wochenende in die Saison startet, waren die Hamburger mit einem überschaubaren 14-Mann-Kader angereist. „Wir hatten heute einen kleinen Kader dabei, da einige Spieler noch krank oder verletzt und fünf Jungs im Trainingslager der Profis mit dabei sind“, erklärte Carsten Rothenbach, der sportliche Leiter der U23 von St. Pauli. „So hatten wir heute auch einige Spieler aus der U19 im Kader.“ Auch im Aufgebot der „Zwoten“ fehlten mit Hamza Anhari und Elias Egouli zwei Stammkräfte, die zuletzt noch mit dem Zweitliga-Team in Bad Leonfelden waren.

Benschop vom Punkt

Dennoch kamen die Rheinländer besser in die Partie, hatten sie doch die insgesamt die eingespieltere Truppe. Nach nur acht Minuten setzte sich Brodersen auf der linken Seite stark durch und bediente den freistehenden Förster, der zum 1:0 traf. Zwar blieben die Rot-Weißen nach dem Treffer spielbestimmend, brachten ihre Aktionen im gegnerischen Sechzehner aber nicht entscheidend zu Ende. Dafür nutzten die „Kiezkicker“ kurz vor der Pause ihre ersten beiden Chancen eiskalt aus und drehten mit Toren von Calvin Rahr und Max Herrmann das Spiel innerhalb von nur drei Minuten. Nach der Pause gelang dem ersatzgeschwächten Team sogar noch das dritte Tor: Toralf Hense versenkte den zunächst vom Pfosten abgeprallten Ball zum 1:3. In Folge verwandelte der zur zweiten Hälfte eingewechselte Charlison Benschop einen Elfmeter, traf Förster Förster, diesmal per Kopf nach einer Ecke (87.) und Bindemann legte in der letzten Spielminute nach und traf zum 4:3.