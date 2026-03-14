Fortunas U23 bricht nach starker erster Hälfte völlig ein

Fortuna Düsseldorf verliert in Dortmund deutlich. – Foto: Boris Hempel

Neben dem hoch emporragenden Signal-Iduna-Park wirkt das Stadion Rote Erde, in dem die U23 von Borussia Dortmund ihre Heimspiele austrägt, fast schon unscheinbar. Aktuell liegt die Aufmerksamkeit jedoch stärker als sonst auf eben jenem Rund im Schatten des großen Bundesliga-Tempels. Der Grund: In diesem Jahr feiert die Rote Erde ihren 100. Geburtstag, und eigens deshalb hat der Klub in dieser Woche sogar ein Sondertrikot herausgegeben. Fortuna Düsseldorfs Regionalliga-Fußballer waren am Freitagabend zum ersten Mal seit 2020 wieder im altehrwürdigen Stadion des BVB zu Gast, kassierten dort aber eine schmerzhafte 1:4-Niederlage.

Trainer Jens Langeneke musste seine Startformation auf einigen Positionen umbauen. Für Leonard Brodersen rückte Noah Förster in die Innenverteidigung, Danny Latza wurde im defensiven Mittelfeld von Maksym Len ersetzt und für den verletzten Tim Rossmann startete Moritz Montag. Das bedingte, dass Tom Barth nicht als Rechtsverteidiger, sondern auf der linken Offensivseite agierte. Den ersten Aufreger gab es nach knapp zehn Minuten: Der Ball zappelte im Düsseldorfer Kasten und aus den Lautsprechern dröhnte auch schon die Torhymne, die Situation war jedoch zuvor abgepfiffen worden.

Die Schwarz-Gelben waren in der Folge bemüht, die Fortuna-Defensive zu knacken – den ersten Treffer erzielte allerdings die „Zwote“ nach einer einstudierten Eckballvariante. Len spielte die Standardsituation flach in den Rückraum und mehrere Düsseldorfer ließen den Ball passieren, sodass Deniz Bindemann von der Strafraumgrenze zum Abschluss kam und den Ball platziert im Netz versenkte.

Fortuna fällt auseinander

Auf der anderen Seite konnte sich Fortuna im ersten Durchgang auf Milan Czako, ihren Keeper, verlassen, der sich zum Beispiel nach einer halben Stunde im Eins-gegen-Eins auszeichnen konnte. Wenige Minuten vor der Pause kamen die Rot-Weißen nach einer Umschaltsituation dann ganz nah ans zweite Tor: Nach hervorragendem Zuspiel von Montag umkurvte Mechak Quiala Tito den BVB-Schlussmann, legte den Ball dann jedoch knapp am Tor vorbei. Daher blieb es zur Pause bei einer verdienten 1:0-Führung.