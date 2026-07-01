Fortunas U23 braucht noch einen weiteren Schlussmann für die Oberliga

Auf der Torwartposition der „Zwoten“ gab es in der vergangenen Saison einige Wechsel, fünf Torhüter kamen zum Einsatz. Da der später wertlose sportliche Klassenerhalt bereits feststand, rotierte Trainer Jens Langeneke in den letzten Wochen im Tor ordentlich durch. So kam Milan Czako an den letzten Spieltagen nicht mehr zum Einsatz. Zunächst durfte der lange verletzte Florian Schock Spielzeit sammeln, dann standen auch noch Tobias Pawelczyk, Linus Langenbruch und Dominic Grehl zwischen den Pfosten.
Von diesem Torwart-Quintett werden in der kommenden Saison jedoch nur noch zwei Spieler bei Fortuna aktiv sein. Denn Grehl und Pawalczyk wurden schon vor Saisonende verabschiedet und auch Florian Schock hat nach dem Abstieg keine Zukunft mehr. Damit sind Langenbruch und Czako aktuell die einzig verbliebenen Torhüter der U23. Aufgrund der Situation bei der Profimannschaft, die nach den Abgängen von Kastenmeier, Lotka, Schock und Zich sowie vor der Verpflichtung von Louis Lord zwischenzeitlich keinen Keeper hatte, richtete sich der Blick zwangsläufig auf die beiden Torhüter der U23.
Vor allem Milan Czako rückte dabei in den Fokus. Wie unsere Redaktion berichtete, besitzt der 20-Jährige einen Vertrag bei Fortuna. Czako, der bereits im Winter mit den Profis im Trainingslager in Marbella war, war deshalb beim Trainingsauftakt der Profis dabei. „Natürlich finden aktuell Gespräche statt. Aufgrund der Kadersituation bei der Profimannschaft ist es wahrscheinlich, dass er zum Trainingsauftakt bei den Profis ist“, sagte Stefan Vollmerhausen, sportlicher Leiter des Nachwuchsleistungszentrums, im Gespräch mit unserer Redaktion vor der ersten Einheit des Drittligisten.
Neben Czako, der die Nummer drei der Profis ist, steht zudem Linus Langenbruch der „Zwoten“ für die kommende Spielzeit zur Verfügung. Vor Kurzem verlängerte Fortuna den Vertrag mit Langenbruch. „Er hat sich im Verlauf der Saison sehr gut entwickelt“, berichtet Vollmerhausen. „Er hatte in der Vergangenheit immer wieder Rückschläge durch Verletzungen, aber hat sich in dieser Saison gut stabilisiert.“ Gegen den Wuppertaler SV feierte der 19-Jährige, der seit vier Jahren bei Fortuna spielt, in der vergangenen Saison sein Regionalliga-Debüt. „Er ist ein talentierter Junge mit viel Potenzial und hat sich im vergangenen Jahr gut weiterentwickelt. Daher war es für uns klar, dass wir ihn in seiner Entwicklung weiter begleiten wollen“, erklärt der NLZ-Chef. „In der kommenden Saison ist das klare Ziel, dass er sich noch weiter entwickeln und gleichzeitig Spielpraxis bei uns sammeln kann.“
Neben dem Duo soll mindestens ein weiterer Keeper zum Kader der U23 stoßen. „Wir haben talentierte Torhüter in der U19, dieses Potenzial in den eigenen Reihen wollen wir natürlich nutzen“, sagt Vollmerhausen. Derzeit befinde man sich in Gesprächen mit U19-Keeper Ivan Havenko, auch ein externer Zugang für die Position ist nicht ausgeschlossen.