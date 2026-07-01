Fortunas U23 braucht noch einen weiteren Schlussmann für die Oberliga Die Kaderplanungen von Fortunas „Zwoten“ für die kommende Oberliga-Saison sind im vollen Gange – so sieht es aktuell im Tor aus. Dabei muss auch ein Blick auf die Profis geworfen werden. von RP / Leonard Siemer · Heute, 22:00 Uhr · 0 Leser

Das ist die Situation im Tor von Fortunas „Zwoten“ – Foto: Marco Bader

Auf der Torwartposition der „Zwoten“ gab es in der vergangenen Saison einige Wechsel, fünf Torhüter kamen zum Einsatz. Da der später wertlose sportliche Klassenerhalt bereits feststand, rotierte Trainer Jens Langeneke in den letzten Wochen im Tor ordentlich durch. So kam Milan Czako an den letzten Spieltagen nicht mehr zum Einsatz. Zunächst durfte der lange verletzte Florian Schock Spielzeit sammeln, dann standen auch noch Tobias Pawelczyk, Linus Langenbruch und Dominic Grehl zwischen den Pfosten.

Von diesem Torwart-Quintett werden in der kommenden Saison jedoch nur noch zwei Spieler bei Fortuna aktiv sein. Denn Grehl und Pawalczyk wurden schon vor Saisonende verabschiedet und auch Florian Schock hat nach dem Abstieg keine Zukunft mehr. Damit sind Langenbruch und Czako aktuell die einzig verbliebenen Torhüter der U23. Aufgrund der Situation bei der Profimannschaft, die nach den Abgängen von Kastenmeier, Lotka, Schock und Zich sowie vor der Verpflichtung von Louis Lord zwischenzeitlich keinen Keeper hatte, richtete sich der Blick zwangsläufig auf die beiden Torhüter der U23. Kadersituation der Profis gestalten sich ein Stück weit als Hürde Vor allem Milan Czako rückte dabei in den Fokus. Wie unsere Redaktion berichtete, besitzt der 20-Jährige einen Vertrag bei Fortuna. Czako, der bereits im Winter mit den Profis im Trainingslager in Marbella war, war deshalb beim Trainingsauftakt der Profis dabei. „Natürlich finden aktuell Gespräche statt. Aufgrund der Kadersituation bei der Profimannschaft ist es wahrscheinlich, dass er zum Trainingsauftakt bei den Profis ist“, sagte Stefan Vollmerhausen, sportlicher Leiter des Nachwuchsleistungszentrums, im Gespräch mit unserer Redaktion vor der ersten Einheit des Drittligisten.