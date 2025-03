Fortunas U23 blickt in eine ungewisse Zukunft nach Türkspor-Aus

Bei den Düsseldorfern folgen auf stimmige Auftritte wie gegen die U21 des 1. FC Köln (2:0) oder gegen die Sportfreunde Lotte (3:3) in aller Regelmäßigkeit schwache Partien, die oft an Kampfgeist, Spielidee und Willen missen lassen. In den kommenden Wochen muss sich deswegen dringend etwas tun, spielerisch, kämpferisch und ergebnistechnisch. Allerdings ist momentan noch nicht einmal sicher, ob es in diesem Jahr überhaupt einen sportlichen Absteiger in der Regionalliga geben wird. Denn kurz nach Türkspors Rückzug wurden erneut Gerüchte um den 1. FC Düren laut. Zuvor sollen die Dürener von Geldern aus einem Schleuser-Skandal profitiert haben, nun soll eine Insolvenz im Raum stehen. Diese wurde vom Verein bislang aber weder bestätigt, noch dementiert, feststeht jedoch, dass die Spieler seit Januar keine Gehälter mehr bekommen haben. Ob der Tabellenneunte die Saison überhaupt regulär zu Ende spielt oder ein Insolvenzverfahren eröffnet wird, was den Abzug von neun Punkten zur Folge hätte, blieb offen.

Uerdingen will Saison beenden