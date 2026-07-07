Fortunas U23 beginnt ihre Vorbereitung gegen einen Liga-Konkurrenten Oberliga Niederrhein: Im ersten Testspiel der Vorbereitung wartet mit dem SC St. Tönis ein Liga-Konkurrent. von RP / Leonard Siemer · Heute, 11:30 Uhr · 0 Leser

Für mindestens ein Jahr wird es für Jens Langeneke und Fortunas U23 keine Regionalliga geben. – Foto: Jochen Classen

Am 16. Mai hat Fortuna Düsseldorfs U23 ihr bis dato letztes Pflichtspiel bestritten. Mit einem 2:2-Unentschieden gegen die Zweitvertretung des VfL Bochum verabschiedete sich das Team von Trainer Jens Langeneke in die Sommerpause. Da die Profis einen Tag später mit 0:3 in Fürth unterlagen, war es zugleich der vorerst letzte Regionalliga-Auftritt der „Zwoten“. In der kommenden Saison geht die Mannschaft nach dem Abstieg in der Oberliga an den Start. Nun steht das neu zusammengestellte Team in den Startlöchern für die Vorbereitung auf diese neue Herausforderung .

Während die Profis bereits vor anderthalb Wochen in die Sommervorbereitung gestartet sind, nimmt die U23 am Dienstag den Trainingsbetrieb wieder auf. In den darauffolgenden Wochen stehen mehrere Testspiele auf dem Programm: Den Auftakt macht die Partie beim Ligakonkurrenten SC St. Tönis am 15. Juli (19 Uhr). Der Finalist des Niederrheinpokals, der Anfang August in der ersten Runde des DFB-Pokals Eintracht Frankfurt empfängt, dürfte gleich zu Beginn der Vorbereitung ein aussagekräftiger Gradmesser sein. Gegen einen Gegner auf Augenhöhe kann die „Zwote“ früh erkennen, wo sie nach den ersten Trainingseinheiten steht. Gastspiele in Homberg und Süchteln Nur vier Tage später folgt die nächste Auswärtsaufgabe. Am 19. Juli gastiert Fortuna beim Landesligisten VfB Homberg (15 Uhr), ehe eine Woche später das Gastspiel beim ASV Süchteln ansteht. Die Begegnung gegen den ebenfalls in der Landesliga beheimateten Klub wird am 26. Juli ausgetragen, die genaue Anstoßzeit steht derzeit noch aus.