Fortunas U23 beginnt ihre Vorbereitung gegen einen Liga-Konkurrenten

Am 16. Mai hat Fortuna Düsseldorfs U23 ihr bis dato letztes Pflichtspiel bestritten. Mit einem 2:2-Unentschieden gegen die Zweitvertretung des VfL Bochum verabschiedete sich das Team von Trainer Jens Langeneke in die Sommerpause. Da die Profis einen Tag später mit 0:3 in Fürth unterlagen, war es zugleich der vorerst letzte Regionalliga-Auftritt der „Zwoten“. In der kommenden Saison geht die Mannschaft nach dem Abstieg in der Oberliga an den Start. Nun steht das neu zusammengestellte Team in den Startlöchern für die Vorbereitung auf diese neue Herausforderung .
Während die Profis bereits vor anderthalb Wochen in die Sommervorbereitung gestartet sind, nimmt die U23 am Dienstag den Trainingsbetrieb wieder auf. In den darauffolgenden Wochen stehen mehrere Testspiele auf dem Programm: Den Auftakt macht die Partie beim Ligakonkurrenten SC St. Tönis am 15. Juli (19 Uhr). Der Finalist des Niederrheinpokals, der Anfang August in der ersten Runde des DFB-Pokals Eintracht Frankfurt empfängt, dürfte gleich zu Beginn der Vorbereitung ein aussagekräftiger Gradmesser sein. Gegen einen Gegner auf Augenhöhe kann die „Zwote“ früh erkennen, wo sie nach den ersten Trainingseinheiten steht.
Nur vier Tage später folgt die nächste Auswärtsaufgabe. Am 19. Juli gastiert Fortuna beim Landesligisten VfB Homberg (15 Uhr), ehe eine Woche später das Gastspiel beim ASV Süchteln ansteht. Die Begegnung gegen den ebenfalls in der Landesliga beheimateten Klub wird am 26. Juli ausgetragen, die genaue Anstoßzeit steht derzeit noch aus.
Die wohl anspruchsvollste Aufgabe der Sommervorbereitung wartet anschließend auf die Flingerner: Am 31. Juli (14 Uhr) trifft die U23 auf den TSV Steinbach Haiger aus der Regionalliga Südwest. Es ist die einzige Partie gegen einen höherklassigen Gegner und damit die größte sportliche Herausforderung vor dem Saisonstart. Gut eine Woche später steht schließlich die Generalprobe auf dem Programm: Am 8. August (15 Uhr) bestreitet Fortuna ihr letztes Testspiel gegen die SpVg Frechen, die in der Mittelrheinliga antritt. Dann soll die Mannschaft den letzten Feinschliff erhalten, bevor es wenige Tage später wieder um Punkte geht.
Der Startschuss für die neue Oberliga-Spielzeit fällt schließlich am Wochenende vom 14. bis 16. August. Auf welchen Gegner Fortunas U23 zum Auftakt treffen wird, steht allerdings noch nicht fest. In der vergangenen Saison veröffentlichte der Fußballverband Niederrhein den Spielplan erst Mitte Juli. Bis Klarheit über den ersten Gegner und die genauen Ansetzungen herrscht, werden sich die „Zwote“ daher noch einige Tage gedulden müssen. Dann richtet sich der Fokus endgültig auf die neue Spielklasse und den Start in ein neues Kapitel.