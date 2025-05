Fortunas U23 beendet Saison mit 4:1-Sieg

Für Fortunas U23 ging es am letzten Spieltag der Regionalliga-Saison gegen den SV Rödinghausen quasi nur noch um die „goldene Ananas“. Die Mannschaft von Trainer Jens Langeneke hatte den Klassenerhalt bereits vorzeitig gesichert, wollte aber trotzdem mit einem ordentlichen Ergebnis in die Sommerpause gehen.

Die Gäste aus Rödinghausen waren als formstarker Tabellenvierter in die Landeshauptstadt gereist. Die letzten drei Spiele hatte die Mannschaft von Trainer Jan Stromberg allesamt gewonnen. Im Hinspiel hatte sich die U23 mit 2:3 geschlagen geben müssen. Langeneke rotierte im Vergleich zur jüngsten 1:3-Niederlage bei der U23 des FC Schalke 04 in seiner Anfangsformation und nahm fünf Wechsel vor. Tobias Pawelczyk, Elias Egouli, David Savic, Kevin Brechmann und Mechak Quiala Tito rückten neu in die Startelf. Mit Brechmann und Lennard Wagemann standen somit immerhin zwei der sieben Abgänge in der ersten Elf.

Die Gäste erwischten den besseren Start, fanden direkt in ihr schnelles Kurzpassspiel und gingen schon in der zweiten Minute in Führung. Eine Flanke von rechts wurde nochmal scharf gemacht, sodass Dino Bajric die Kugel unhaltbar für Fortuna-Schlussmann Pawelczyk in die untere rechte Ecke legte – ein Auftakt nach Maß für die Gäste. Und auch in der Folge war der Tabellenvierte aktiver, schaffte es immer wieder, die Pressingversuche der Langeneke-Truppe auszuspielen und wurde weiterhin vor dem Tor gefährlich. In der zehnten Minute rettete Brechmann als letzter Mann in höchster Not gegen Rödinghausens Kevin Wiethaupt.

Im Anschluss wurde Fortuna jedoch wach und brachte mehr Kontrolle ins eigene Spiel, kreierte auch die eine oder andere Chance und belohnte sich. Nach einem Handspiel von Ex-U23-Kapitän Tim Corsten setzte Marius Zentler den Freistoß aus guter Position erst in die Mauer. Seinen Nachschuss konnte Keeper Karl Albers dann stark parieren, Quiala Tito stand aber richtig und sorgte per Abstauber für den Ausgleich. Ab diesem Zeitpunkt waren die Düsseldorfer die bessere Mannschaft und hatten auch defensiv alles im Griff – bis in die 25. Minute, dann lagen die Chancen wieder aufseiten der Gäste.

Pawelczyk entschärfte einenAbschluss von Patrick Kurzen, nur wenige Sekunden später leistete sich Savic einen katastrophalen Fehlpass – der Rödinghausener Abschluss landete aber nur am Außenpfosten. Zehn Minuten später traf Simon Engelmann nach ebenso fatalen Fehlpass, diesmal von Brechmann, die Latte, im Gegenzug scheiterte Brechmann an Albers, der grandios parierte. Trotz vieler Chancen ging es mit dem 1:1 in die Pause.

Vor Beginn des zweiten Durchgangs nahm Langeneke zwei Wechsel vor: Kilian Skolik und Luca Majetic ersetzten Quiala Tito und Deniz Bindemann. Und auch die zweite Hälfte startete mit Chancen auf beiden Seiten: Die größte Gelegenheit hatte der eingewechselte Skolik, der aus der Drehung nur den Pfosten traf. In der 63. Minute versenkte er denn Ball dann jedoch im Tor. Eine Flanke von Wagemann verpasste Skolik vorerst, Majetic scheiterte am Rödinghausener Schlussmann, den Abpraller verwandelte Skolik aber aus kurzer Distanz zum Führungstreffer.

Für Majetic war es indes ein kurzer Nachmittag: In der 71. Minute ging es für ihn nicht weiter, Ronay Arabaci kam aufs Feld – mit Erfolg. Nur eine Minute später eroberte Skolik den Ball von Corsten und legte quer auf Arabaci, der zum 3:1 ins leere Tor einschob. In der 86. Minute legte das Duo sogar noch das 4:1 nach: Skolik bekam den Ball im Zentrum, legte die Kugel wieder raus zu Arabaci, der lässig zum 4:1-Endstand einschob. Die „Zwote“ beendete die Saison mit einem Sieg und auf Tabellenplatz elf.