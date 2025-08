Fortunas U19 verliert 0:2 beim amtierenden Meister 1. FC Köln

Nach einer tadellosen Vorbereitung hatte sich der Nachwuchs vom Flinger Broich selbstbewusst auf den Weg in die Domstadt gemacht. Dort musste die Vural-Elf aber dann erfahren, dass Testspiele und der Ernstfall dann doch zwei unterschiedliche Partie Schuhe sind. Zwar hatten die Gäste vor rund 700 Zuschauern auch ihre Spielanteile. Doch gegen einen gut verteidigenden FC entwickelte die Fortuna vor dem gegnerischen Gehäuse zu wenig Durchschlagskraft und leistete sich vor dem eigenen Tor wenige Unachtsamkeiten. „Wir kriegen das 0:1 nach einem ruhenden Ball und laufen vor dem 0:2 in einen Konter. Das darf uns auf dem Niveau nicht passieren“, klagte Vural im Rückblick auf die beiden Gegentore (25., 33.).

Fortuna muss sich noch finden

Dass die Fortuna gegen diesen starken Gegner zum Ligastart würde Lehrgeld zahlen müssen, kam derweil nicht völlig unerwartet. Schließlich beorderte Engin Vural gleich vier Zugänge in seine Startelf, von denen mit den beiden ehemaligen Unterrathern Andri Honcharenko und Aidan Chikeme sowie dem von Fortuna Köln verpflichteten Darin Quiala Tito drei in der vergangenen Saison noch in der Niederrhein- beziehungsweise Mittelrheinliga spielten.

„Wir haben eine noch recht unerfahrene Mannschaft. Ich hoffe, dass es uns schnell gelingt, uns an das Niveau zu gewöhnen“, sagt Vural. Schon am kommenden Sonntag haben die Flingeraner die Möglichkeit es besser zu machen. Dann stellt sich Viktoria Köln mit dem Ex-Fortunen Aboubaker El-Chaar im Paul-Janes-Stadion vor, bevor es eine Woche später in der ersten Runde des DFB-Juniorenpokals zum Westfalenligisten Hombrucher SV geht.