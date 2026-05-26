Fortunas U19 verabschiedet sich mit 7:2-Kantersieg in die Pause

Für Fortunas U19 gab es gegen RWE einen Kantersieg. – Foto: Tom Klesper

Mit einem Schützenfest hat sich Fortuna Düsseldorfs U19 am Pfingstsamstag in die Sommerpause verabschiedet. Im sportlich bedeutungslosen letzten Hauptrundenspiel in der DFB-Nachwuchsliga deklassierte die Mannschaft von Engin Vural auf eigenem Platz Rot-Weiss Essen mit 7:2.

Für den Trainer waren die Unterschiede im Vergleich zu den Vorwochen allerdings nicht groß. „Wir haben auch in den verloren gegangenen Partien gegen Münster oder Aachen guten Fußball gespielt. Da haben wir nur unsere Torchancen nicht genutzt. Das sah gegen Essen nun anders aus, diesmal hat die Effektivität einfach gestimmt“, resümierte Vural. Gegen den Nachwuchs aus dem Ruhrgebiet nahmen der frisch gebackene Niederrheinpokal-Sieger noch einmal richtig Fahrt auf. Nach gut einer halben Stunde führte die Fortuna bereits mit 4:2. Den Vorsprung baute sie in den letzten zwanzig Minuten dann noch komfortabel aus.

Mit dem klaren Erfolg über den Nachbarn vom Niederrhein untermauerten die bereits vor dem Anpfiff als Staffelsieger feststehenden Flingeraner ihre Ausnahmestellung in ihrer Hauptrundengruppe. Zugleich endete damit eine kleine Durststrecke von zuvor drei Niederlage in Serie in der Meisterschaft.

Der Sieg im Derby war der krönende Abschluss einer insgesamt guten Saison, die mit dem Verpassen von Liga A eigentlich nur einen Makel hatte. Allerdings musste Platz vier in der Vorrunde auch etwas relativiert werden. Schließlich war die Konkurrenz mit dem 1. FC Köln – die Domstädter spielen am kommenden Wochenende gegen die TSG Hoffenheim um die Deutsche Meisterschaft – und dem FSV Mainz 05 (scheiterte im Halbfinale an Hoffenheim) auch immens.

Zehn Siege am Stück

In der darauffolgenden Hauptrunde in Liga B wurden die Rot-Weißen dann ihrer Favoritenrolle gerecht. Zehn Siege am Stück waren ein beeindruckender Nachweis von Konstanz. Dabei hatte Engin Vural zu diesem Zeitpunkt schon gar nicht mehr alle Leistungsträger beisammen. Die beiden Jungprofis Levi Mentzel und Anas Slimani sowie Andrii Honcharenko hatten sich bereits frühzeitig in den Fokus der Senioren gespielt oder fehlten verletzt.

Die Gunst der Stunde nutzten stattdessen einige Talente aus der U17. Gegen Essen standen gleich vier B-Jugendliche in der Startelf. Mit Elias Oberschewen, Leonidas Vassiliadis und Marek Jarosch trugen sich drei von ihnen in die Torschützenliste ein. Oberschewen belegte mit zehn Hauptrundentreffern am Ende sogar Platz zwei in der Torjägerliste hinter Meppens Emil Borchardt. Es verwundert daher nicht, dass Engin Vural diese Saison auch in punkto Ausbildung als gelungen bezeichnet.

„Es geht bei uns in der U19 darum, die Jungs weiterzuentwickeln. Das ist uns auch in dieser Spielzeit wieder gelungen, wenn man sich die Schritte anschaut, die viele unserer Spieler gemacht haben.“