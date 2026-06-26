Fortunas U19 trifft auf BVB und Schalke 04

Auch nach dem Abstieg der eigenen Profis in die dritte Liga dürfen Fortunas U17- und U19-Spieler weiter im Konzert der Großen mitmischen. Als Nachwuchsleistungszentrum haben die Flingeraner ihren Platz in den beiden DFB-Nachwuchsligen sicher. Seit Mittwoch steht auch fest, auf wen die rot-weißen Talente in der kommenden Saison in der Vorrunde treffen werden.
Die von Engin Vural trainierte U19 bekam in Vorrundengruppe H unter anderem die beiden Reviergrössen Borussia Dortmund und FC Schalke 04 zugeteilt. Mit dem MSV Duisburg, Rot-Weiss Essen und Rot-Weiß Oberhausen warten weitere bestens bekannte Nachbarn aus dem Westen. Komplettiert wird die sieben Teams starke Staffel vom VfL Osnabrück. Auf dem Papier stehen die Favoriten mit Schalke um Jugendtrainer-Ikone Norbert Elgert und dem mit internationalen Toptalenten gespickten BVB fest. Doch dahinter ist das Feld ausgeglichen besetzt.
Nur die beiden besten Teams aus jeder Gruppe und die besten sechs Drittplatzierten aus den insgesamt neun Gruppen sichern sich einen Platz in der Meisterrunde (vormals Liga A). Für alle anderen Teams geht es in der Hauptrunde (vormals Liga B) weiter. Die Fortuna unternimmt den Anlauf auf die Meisterrunde mit den Zugängen Eren Basaran, Ibrahima Balde (beide 1.FC Köln U17) und Ivan Melesh (Rot-Weiß Oberhausen).
Etwas weitere Fahrten stehen Fortunas U17 in ihrer Vorrundengruppe F bevor. Die Mannen um Toptalent Sulaiman Kanyon fordern unter anderem den FSV Mainz 05, den SV Elversberg und den SV Wehen Wiesbaden heraus. Mit Bayer 04 Leverkusen und dem vom ehemaligen Büdericher Denis Hauswald trainierten Nachwuchs von Borussia Mönchengladbach, dem Deutschen Meister aus 2025, warten zwei weitere Kracher. Viktoria Köln und Rot-Weiß Oberhausen vervollständigen die Achtergruppe. Bei den B-Junioren gilt: Die ersten drei Klubs aus jeder der acht Vorrundengruppen qualifizieren sich für die Meisterrunde, während die Teams auf den Plätzen vier bis acht in die Hauptrunde gehen.
Die Spielzeit 2026/2027 startet am 9. August, der letzte Vorrundenspieltag ist für den 6. Dezember terminiert.