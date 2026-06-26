Fortunas U19 trifft auf BVB und Schalke 04 Trotz des Abstiegs der Profis bleibt Fortunas Nachwuchs auf höchstem Niveau vertreten. Nun stehen die Gegner für die DFB-Nachwuchsligen 2026/27 fest: Die U19 misst sich mit Dortmund und Schalke, die U17 trifft unter anderem auf Leverkusen, Gladbach und Mainz. Der Kampf um die Meisterrunde beginnt am 9. August. von Marcus Giesenfeld · Heute, 22:00 Uhr · 0 Leser

Die Gegner der Fortuna-Jugend stehen fest – Foto: M.A.Matchday_Photography

Auch nach dem Abstieg der eigenen Profis in die dritte Liga dürfen Fortunas U17- und U19-Spieler weiter im Konzert der Großen mitmischen. Als Nachwuchsleistungszentrum haben die Flingeraner ihren Platz in den beiden DFB-Nachwuchsligen sicher. Seit Mittwoch steht auch fest, auf wen die rot-weißen Talente in der kommenden Saison in der Vorrunde treffen werden.

Die von Engin Vural trainierte U19 bekam in Vorrundengruppe H unter anderem die beiden Reviergrössen Borussia Dortmund und FC Schalke 04 zugeteilt. Mit dem MSV Duisburg, Rot-Weiss Essen und Rot-Weiß Oberhausen warten weitere bestens bekannte Nachbarn aus dem Westen. Komplettiert wird die sieben Teams starke Staffel vom VfL Osnabrück. Auf dem Papier stehen die Favoriten mit Schalke um Jugendtrainer-Ikone Norbert Elgert und dem mit internationalen Toptalenten gespickten BVB fest. Doch dahinter ist das Feld ausgeglichen besetzt. Weite Fahrten für die U17 Nur die beiden besten Teams aus jeder Gruppe und die besten sechs Drittplatzierten aus den insgesamt neun Gruppen sichern sich einen Platz in der Meisterrunde (vormals Liga A). Für alle anderen Teams geht es in der Hauptrunde (vormals Liga B) weiter. Die Fortuna unternimmt den Anlauf auf die Meisterrunde mit den Zugängen Eren Basaran, Ibrahima Balde (beide 1.FC Köln U17) und Ivan Melesh (Rot-Weiß Oberhausen).