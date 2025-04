Fortunas U19 löst das Ticket zur Endrunde

Wohl selten konnte sich Engin Vural in seiner Laufbahn so schnell mit einer Niederlage abfinden wie an diesem Sonntag. Die von ihm trainierte Fortuna Düsseldorf hatte zwar das vorletzte Hauptrundenspiel in der U19-DFB-Nachwuchsliga gegen 1860 München mit 1:3 verloren, war aber dennoch ein Gewinner des Spieltags. Denn weil parallel der Konkurrent Hertha BSC Berlin zu Hause mit 2:3 gegen den VfB Stuttgart den Kürzeren zog, ist die Fortuna am letzten Spieltag nicht mehr von einem der ersten vier Tabellenplätze in ihrer Hauptrundengruppe zu verdrängen und hat damit ihr Ticket für die Endrunde um die Deutsche A-Junioren Meisterschaft sicher.

Gradmesser vor der Endrunde

Zugestehen durfte man den Talenten vom Flinger Broich solch einen etwas schwächeren Tag allemal. Für die Mannen um Kapitän Ben Eze war es am neunten Hauptrundenspieltag erst die zweite Niederlage. Und vielleicht hatte das Ergebnis am Ende auch etwas Gutes, wurden die Sinne der Spieler noch einmal geschärft, bevor es auf der Zielgeraden der Saison nun ans Eingemachte geht. „Wir haben am kommenden Wochenende noch einmal ein schweres Auswärtsspiel beim VfB Stuttart. Da freuen wir uns drauf. Und dann schauen wir mal, wer uns im Achtelfinale um die Deutsche Meisterschaft erwartet“, blickte Vural voraus. Mit dem VfB, der in der vergangenen Woche im Viertelfinale der Youth League knapp mit 1:2 am FC Barcelona scheiterte, haben die Flingeraner am Samstag noch einmal einen echten Gradmesser vor der danach im K.o.-Modus ausgetragenen Endrunde. Mit einem Sieg würde die Vural-Elf die zweitplatzierten Schwaben in der Tabelle sogar überholen. Im Falle einer Niederlage droht schlimmstenfalls Platz vier in der Endabrechnung und damit voraussichtlich ein Achtelfinale gegen den FC Schalke 04. Die „Knappen“ führen die Hauptrundengruppe A an, die nach Information unserer Redaktion in der Runde der letzten 16 maßgeblich für die Fortuna ist. Mögliche andere Gegner könnten demnach noch der FC Bayern München, der SV Werder Bremen oder der 1.FC Köln sein.