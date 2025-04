Hechtet Fortuna ins Achtelfinale? – Foto: Christoph Lehner

Fortunas U19 kämpft gegen Schalke 04 um das Viertelfinale Achtelfinale um die Deutsche Meisterschaft: Fortuna Düsseldorf gegen den FC Schalke 04.

Müde und erschöpft waren Fortunas U19-Fußballer, als sie am Samstagabend wieder heimischen Boden in Düsseldorf betraten. Die Mannschaft von Engin Vural hatte zum Abschluss der Hauptrunde in der DFB-Nachwuchsliga noch am Mittag beim VfB Stuttgart gastiert und dort trotz der 2:3-Niederlage erneut überzeugt.

„Wir sind mit drei U17-Spielern angereist und haben gegen keinen Geringeren als einen Viertelfinalisten der Youth League gespielt. Am Ende hat uns die Kraft gefehlt, um etwas Zählbares mitzunehmen“, sagte Engin Vural nach Spielschluss. Verkraften konnte Fortunas Nachwuchs die knappe Niederlage gegen den internationale erprobten VfB ohnehin. Denn das Ticket für die Endrunde um die Deutsche A-Junioren Meisterschaft hatten sich die Rot-Weißen schon zuvor gesichert. In der Woche nach Ostern trifft die Vural-Elf auf den FC Schalke 04. Ein einziges Spiel wird dann darüber entscheiden, wer in das Viertelfinale um die Deutsche Meisterschaft einzieht. „Wir werden jetzt regenerieren und hoffen, dass sich die Personalsituation bis dahin wieder etwas entspannt. Und dann schauen wir, was gegen Schalke möglich ist“, blickte Engin Vural gleich wieder voraus. Schalke ist der Favorit