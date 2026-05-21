Fortunas U19 holt den Niederrheinpokal zurück nach Flingern

Düsseldorf schlägt Unterrath im Finale – Foto: M.A.Matchday_Photography

Es war das perfekte Ende seiner Zeit bei den Junioren. Nach seinem voraussichtlich letzten Spiel für Fortunas U19 durfte Levi Mentzel am Mittwochabend noch einmal eine Trophäe in die Höhe stemmen. Der 18 Jahre alte Abwehrspieler hatte die Flingeraner im Finale um den Niederrheinpokal gegen die SG Unterrath als Kapitän auf den Rasen des Paul-Janes-Stadions geführt und seinen Teil zu einem aus Sicht der Fortuna tollen Fußballabend beigetragen. Beim letztlich standesgemäßen 5:1-Erfolg über den Stadtnachbarn erzielte Mentzel das zwischenzeitlich 2:0 (10.).

„Nach so langer Zeit mal wieder diesen Wettbewerb zu gewinnen ist eine schöne Sache und letztlich auch die Bestätigung für die geleistete Arbeit“, sagte Engin Vural nach Spielschluss. Die favorisierten Gastgeber ließen im Endspiel gegen den benachbarten Überraschungsfinalisten nichts dem Zufall. So stand neben Jungprofi Mentzel, der als in Flingern aufgewachsener Düsseldorfer ein Gesicht des Neustarts in der Dritten Liga sein könnte, auch der Ex-Unterrather Andrii Honcharenko in der Startelf. Mentzel und Honcharenko zählten im Ligabetrieb zuletzt schon regelmäßig zum Kader der U23.

Mit dem ungefährdeten Sieg nahmen die Flingeraner nicht nur Revanche für die kürzlich erlittene 0:2-Schlappe in der Liga. Sie beendeten zugleich eine sieben Jahre währende Durststrecke. Im Mai 2019 gelang es der Fortuna letztmals, den Niederrheinpokal nach Flingern zu holen. Damals setzten sich die Rot-Weißen ebenfalls im Paul-Janes-Stadion mit 4:0 gegen den VfB 03 Hilden durch.

Und der Qualitätsschub machte sich auf dem Rasen auch bemerkbar. Im Gegensatz zum Ligaspiel schaffte es Unterrath diesmal nicht, hinten die Null zu halten. „Wir haben die Gegentore zu früh gekriegt. Und beim Pausenstand von 0:3 war es dann natürlich schwer noch einmal zurückzukommen“, konstatierte SGU-Coach Niklas Leven. Vor rund 500 Zuschauern blieb seine Elf aber wehrhaft, kam durch Farid Omorou (54.) noch zum Anschluss und hatte sogar eine Chance, um auf 2:3 zu verkürzen, ehe die Fortuna durch Majd Almeri (61.) und Honcharenko (84.) wieder davon zog.

Einmaliges Erlebnis für die SG

Trotz der klaren Niederlage war das Finale auch für die SG Unterrath ein einmaliges Erlebnis und das i-Tüpfelchen auf eine bemerkenswerte Saison, die für den Underdog nun noch ein letztes Spiel in der Nachwuchsliga beim SV Meppen bereit hält. „Danach können wir dann auch mit Stolz auf das zurückblicken, was wir erreicht haben“, meinte Leven, der mit seinem Team dafür sorgte, dass die U19 der SGU in der nächsten Saison am DFB-Juniorenpokal teilnehmen darf.

Dort könnte die erneut auf die Fortuna treffen, für die Engin Viral ebenfalls ein positives Fazit zog. „Wir konnten uns in einer schweren Vorrundengruppe mit zwei späteren Halbfinalisten um die Deutsche Meisterschaft zwar nicht für die Liga A qualifizieren. Mit dem Pokalsieg und der guten Entwicklung unserer Spieler haben wir dennoch einiges erreicht, was wir uns vorgenommen haben.“