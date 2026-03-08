Fortunas U19 gewinnt erstes Düsseldorfer Derby klar

Seine Elf bekam so erstmals in der Hauptrunde die Grenzen aufgezeigt, verteidigte vor den ersten beiden Gegentoren von Darin Quiala-Tito (24.) und Adrijan Pesa (32.) allerdings auch zu naiv gegen einen schlichtweg besseren, und in der Spielanlage reiferen Gegner. „Das soll nichts gegen Essen oder Aachen sein, aber die Fortuna war noch einmal ein anderes Kaliber“, lobte Leven den Kontrahenten. „Unsere Philosophie lautet, den Gegner über weite Teile des Feldes in Eins-gegen-eins-Duelle zu verwickeln. Aber wenn der Gegner, wie heute die Fortuna, auf mindestens neun von elf Positionen individuell besser besetzt ist, dann steht man natürlich vor Problemen“, führte der 33-Jährige weiter aus.