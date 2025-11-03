Fortunas U19 erkämpft 0:0 gegen den MSV Duisburg

Engin Vural wusste ganz genau, wie er das 0:0 gegen seinen Ex-Klub MSV Duisburg einzuordnen hatte. „Wir haben heute kein gutes Spiel gemacht. Und dann ist es einfach wichtig, dass man den Platz zumindest nicht als Verlierer vom Platz verlässt. Das haben wir geschafft“, sagte der Fußballlehrer in Diensten von Fortunas U19.

Im Duell mit dem Tabellennachbarn mussten die Rot-Weißen zudem auch noch eine knappe halbe Stunde in Unterzahl agieren. Auch das war ein Grund, warum Vural mit der Punkteteilung gegen die „Zebras“ letztlich zufrieden war. „Die Rote Karte kann man geben. Das war eine Notbremse“, sagte Vural.

Immerhin gelang es seinem Team, auch ohne den des Feldes verwiesenen Darin Quiala-Tito und ohne Abwehrchef Levi Mentzel hinten die Null zu halten. Der etatmäßige Kapitän Mentzel feierte am Sonntagnachmittag sein Regionalliga-Debüt in Fortunas U23. „Das ist natürlich eine schöne Geschichte“, freute sich Vural für seinen Schützling.

Fortuna gegen Viktoria

Mentzel war beileibe nicht der einzige Kicker, auf den der Trainer am Wochenende in der DFB Nachwuchsliga verzichten musste. Dass seine ersatzgeschwächte Elf spielerisch so keine Bäume ausreißen konnte, war deshalb nicht überraschend.

Immerhin gelang es der Fortuna, den MSV mit dem Unentschieden auf Distanz zu halten. Drei Spieltage vor Abschluss der Vorrunde rangieren die Flingeraner auf Platz vier. Viktoria Köln auf Rang drei ist nur drei Zähler entfernt. Dieser Platz könnte am Ende vielleicht noch zum Sprung in Liga A reichen.

Mit einer Partie mehr in der Hinterhand im Vergleich zur Viktoria hat die Fortuna noch alle Chancen, die Domstädter zu überflügeln. Zumal es das Kölner Restprogramm in sich hat. Die Viktoria trifft noch auf den souveränen Spitzenreiter FSV Mainz 05 und den Deutschen Meister 1.FC Köln (2.). Die Fortuna gastiert als nächstes in Mainz und hat dann noch die SV Elversberg (7.) und Alemannia Aachen (6.) vor der Brust.