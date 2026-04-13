Fortunas U19 eilt von Sieg zu Sieg Fortunas U19 hat ihren phänomenalen Triumphzug durch die DFB-Nachwuchsliga auch im Topspiel ihrer Hauptrundengruppe G beim SV Werder Bremen fortgesetzt und mit 2:1 gewonnen. von Marcus Giesenfeld · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser

Düsseldorf setzt den Siegeslauf fort – Foto: Joachim Josephs

Achtes Spiel, achter Sieg! Fortunas U19 hat ihren phänomenalen Triumphzug durch die DFB-Nachwuchsliga am Samstagnachmittag auch im Norden fortgesetzt. Im Topspiel ihrer Hauptrundengruppe G setzte sich die Mannschaft von Engin Vural beim SV Werder Bremen mit 2:1 durch und baute somit ihren Vorsprung auf die auf Rand drei abgerutschten Hanseaten auf satte zwölf Zähler aus.

"Beste Halbzeit" Für Engin Vural war der Erfolg in Bremen der verdiente Lohn für „die beste Halbzeit, die wir bislang in dieser Gruppenphase gespielt haben.“ Die mehrstündige Busfahrt, die ihnen in den beinen steckte, war den Mannen um Kapitän Elias Arden bei Anpfiff nicht anzumerken. „Wir haben sehr erwachsen gespielt“, lobte Vural den abgeklärten Auftritt seiner Elf, die zur Pause dank des siebten Hauptrundentreffers von Elias Oberschewen knapp in Führung lag. Im zweiten Abschnitt kamen die Gastgeber, die eine Woche zuvor noch Fortunas Stadtrivalen SG Unterrath mit 7:0 vom Platz gefegt hatten, zwar etwas stärker auf und durch einen verwandelten Strafstoß auch zum zwischenzeitlichen Ausgleich (65.). Doch die Fortuna hatte unter dem Strich wieder einmal das bessere Ende für sich. Der eingewechselte Majd Almeri sorgte mit seinem Siegtor (85.) dafür, dass die Flingeraner weiterhin eine blütenweiße Weste tragen.