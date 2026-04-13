Fortunas U19 eilt von Sieg zu Sieg

Achtes Spiel, achter Sieg! Fortunas U19 hat ihren phänomenalen Triumphzug durch die DFB-Nachwuchsliga am Samstagnachmittag auch im Norden fortgesetzt. Im Topspiel ihrer Hauptrundengruppe G setzte sich die Mannschaft von Engin Vural beim SV Werder Bremen mit 2:1 durch und baute somit ihren Vorsprung auf die auf Rand drei abgerutschten Hanseaten auf satte zwölf Zähler aus.
Für Engin Vural war der Erfolg in Bremen der verdiente Lohn für „die beste Halbzeit, die wir bislang in dieser Gruppenphase gespielt haben.“ Die mehrstündige Busfahrt, die ihnen in den beinen steckte, war den Mannen um Kapitän Elias Arden bei Anpfiff nicht anzumerken. „Wir haben sehr erwachsen gespielt“, lobte Vural den abgeklärten Auftritt seiner Elf, die zur Pause dank des siebten Hauptrundentreffers von Elias Oberschewen knapp in Führung lag.
Im zweiten Abschnitt kamen die Gastgeber, die eine Woche zuvor noch Fortunas Stadtrivalen SG Unterrath mit 7:0 vom Platz gefegt hatten, zwar etwas stärker auf und durch einen verwandelten Strafstoß auch zum zwischenzeitlichen Ausgleich (65.). Doch die Fortuna hatte unter dem Strich wieder einmal das bessere Ende für sich. Der eingewechselte Majd Almeri sorgte mit seinem Siegtor (85.) dafür, dass die Flingeraner weiterhin eine blütenweiße Weste tragen.
Angesprochen auf die mittlerweile schon unheimlich anmutende Siegesserie seines Teams war Fortunas Trainer nach der Partie um Sachlichkeit bemüht. „Letztlich ist das der Lohn für die ganze Arbeit, die die Mannschaft und der Staff in den letzten Wochen und Monaten geleistet haben“, sagt Vural.
Angesichts der Dominanz, welche die Fortuna in Liga B an den Tag legt - keine andere Mannschaft in den sieben Hauptrundengruppen kann eine lupenreine Bilanz aufweisen - stellt sich aber natürlich die Frage, was für den rot-weißen Nachwuchs in der Liga A in dieser Saison möglich gewesen wäre. Auch Fortunas Trainer trauert in dem einen oder anderen Moment der verpassten Chance nach, „weil wir uns natürlich gerne mit den besten Teams gemessen hätten.“ Allerdings weiß der Fußballlehrer auch die positiven Seiten in der aktuellen Situation zu schätzen. „Wir sind in der Lage, die Spielzeit gut zu verteilen und einige junge Spieler aus der B-Jugend frühzeitig an das Niveau heranzuführen“, so Vural weiter.