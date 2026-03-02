Fortunas U19 bleibt makellos – Derby wirft seine Schatten voraus

Das war auch schon in den vorangegangenen Partien gegen den Hombrucher SV und Alemannia Aachen der Fall. Anstatt mögliche sieben stehen dadurch momentan nur zwei Zähler auf dem Unterrather Konto. Die Fortuna sollte dennoch gewarnt sein. Im Spaziergang wird der fünfte Sieg in Folge am kommenden Samstag mit Sicherheit nicht zu holen sein.

Für die SGU ist das Kräftemessen mit dem großen Stadtnachbarn unter Wettbewerbsbedingungen so etwas wie das Spiel des Jahres. Das gilt insbesondere für SGU-Trainer Niklas Leven. Der 33-Jährige trug einst selbst das Fortuna-Trikot und spielte mit der U19 der Rot-Weißen in der damaligen Junioren-Bundesliga. Das Wiedersehen mit der alten Liebe ist, daraus machte Leven schon nach Veröffentlichung der Gruppeneinteilung kein Geheimnis, eine emotionale und spezielle Angelegenheit.

____

____

