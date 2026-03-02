Fortunas U19 bleibt makellos – Derby wirft seine Schatten voraus

Fortuna Düsseldorfs U19 marschiert weiterhin mit einer blütenweißen Weste durch die DFB-Nachwuchsliga. Im vierten Hauptrundenspiel feierte die Mannschaft von Engin Vural am Samstagmittag den vierten Sieg und zementierte damit ihre Tabellenführung in Liga B. Allerdings war Fortunas Trainer nach dem 2:0-Heimerfolg über Preußen Münster nicht unbedingt nach Feiern zumute.
„Mit dem Ergebnis bin ich zufrieden, mit der Art und Weise unseres Spiels bin ich es heute nicht“, gab Vural nach dem Spitzenspiel in Hauptrundengruppe G zu Protokoll. Im Paul-Janes-Stadion taten sich die Spieler um Kapitän Elias Arden vor rund 150 Zuschauern schwer, sich Torchancen herauszuspielen. So mussten schon die Gäste mithelfen, um den Bann zu brechen. Nach einem Patzer von Preußen-Keeper Paul Ervens war es der kroatische Junioren-Nationalspieler Adrijan Pesa, der die Fortuna in Führung brachte (58.).
Die Partie stand auch danach noch lange Spitz auf Knopf, auch weil sich die Hausherren defensiv nicht immer ganz sattelfest zeigten. „Wir haben dem Gegner auch heute wieder zu viele Chancen gestattet“, monierte Vural. Immerhin konnte sich der Fußballlehrer am Samstag aber auf das nötige Spielglück und den Schlussspurt seines Teams verlassen. Denn wie schon bei den Erfolgen über Werder Bremen und den SV Meppen trafen die Rot-Weißen wieder spät. Nach einer Ecke beseitigte der eingewechselte Mohammed Sadki die letzten Zweifel am Sieg der Düsseldorfer (85.). Der 17 Jahre alte Angreifer hatte schon in der Vorwoche als „Joker“ erfolgreich gestochen.
Engin Vural blickte nach dem eher glanzlosen Arbeitssieg schnell nach vorne. „Wir wollen und müssen besser Fußball spielen als heute“, so der 40-Jährige. Das am besten schon am kommenden Wochenende, wenn es am Franz-Rennefeld-Weg zum mit Spannung erwarteten Stadtderby gegen die SG Unterrath kommt.
Der bislang noch sieglose Aufsteiger zahlte bei seinen ersten Auftritten in der Nachwuchsliga zwar noch reichlich Lehrgeld, erwies sich bislang aber in allen Partien als mindestens ebenbürtig. Auch bei der 0:1-Niederlage bei Rot-Weiss Essen schnupperte die SGU mit Torjäger Farid Omorou am Samstag mehrmals am Führungstreffer, ehe sie sich wieder in der Schlussphase ein Gegentor (82., Strafstoß) einfing.
Das war auch schon in den vorangegangenen Partien gegen den Hombrucher SV und Alemannia Aachen der Fall. Anstatt mögliche sieben stehen dadurch momentan nur zwei Zähler auf dem Unterrather Konto. Die Fortuna sollte dennoch gewarnt sein. Im Spaziergang wird der fünfte Sieg in Folge am kommenden Samstag mit Sicherheit nicht zu holen sein.
Für die SGU ist das Kräftemessen mit dem großen Stadtnachbarn unter Wettbewerbsbedingungen so etwas wie das Spiel des Jahres. Das gilt insbesondere für SGU-Trainer Niklas Leven. Der 33-Jährige trug einst selbst das Fortuna-Trikot und spielte mit der U19 der Rot-Weißen in der damaligen Junioren-Bundesliga. Das Wiedersehen mit der alten Liebe ist, daraus machte Leven schon nach Veröffentlichung der Gruppeneinteilung kein Geheimnis, eine emotionale und spezielle Angelegenheit.
