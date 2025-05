Fortunas U17 und U19 scheitern im Pokal – U15 wahrt die Chance

Weitaus überraschender wenn nicht sogar sensationell war das Aus der U19, die gegen den Sonderligisten SV Bedburdyck/Gierath mit 0:1 den Kürzeren zog. Für die Elf von Engin Vural war die Schlappe im Viertelfinale gleichbedeutend mit einem jähen Ende einer Spielzeit, die mit der Qualifikation für das Achtelfinale um die Deutsche Meisterschaft eigentlich sehr erfolgreich war.

So liegt es an der von Dennis Waldinger trainierten U15, die Fahne hoch zu halten. Von einer möglichen Titelverteidigung ist der Regionalligist nur noch zwei Schritte entfernt und im Halbfinale gegen Rot-Weiss Essen Anfang Juni auch favorisiert. Zumindest dann, wenn das Team um die beiden Torjäger Ole Oystein Bruusgaard und Sulaiman Kanyon an die Leistung anknüpft, die es am Wochenende beim 3:2-Erfolg über Bayer 04 Leverkusen gezeigt hat. Mit dem Erfolg rückten die Flingeraner in die Top-Fünf der Regionalliga West vor. Eine beachtliche Leidtung.