Fortunas U17 überrumpelt den amtierenden Deutschen Meister

In der übernahm der Meister zu Beginn die Initiative und ging nach einer halben Stunde auch durch einen Foulelfmeter in Führung (31.). Doch den Gastgebern gelang es immer wieder, nach gewonnenen Zweikämpfen und Balleroberungen für Gefahr zu sorgen. Der Ausgleich durch Ahmad Hassan (40.) fiel auf diese Weise. Und er verlieh der Fortuna zusätzlichen Rückenwind. „Ich habe uns in der zweiten Hälfte dann auch besser gesehen“, meinte Suker.

In der 75. Minute war das dann schließlich auch am Ergebnis abzulesen. Nach einer Ecke der Borussia konterten die Düsseldorfer mustergültig. Elias Oberschewen blieb eiskalt und sorgte für das 2:1. „Er hatte zuletzt keinen einfachen Stand, weil er einige Chancen liegen gelassen hat. Umso schöner, dass es nun wieder geklappt hat“, freute sich Suker mit seinem Angreifer. Und auch das vorentscheidende 3:1 (79.) hatte für ihn eine besondere Note. Nicht nur, weil der eingewechselte Paul Münstermann eine Leidenszeit hinter sich hat, sondern auch weil die Vorlage von Sulaiman Kanyon kam. Das noch für die C-Jugend spielberechtigte Top-Talent hatte Suker ebenfalls eingewechselt. „Er hat den Treffer mit seiner Balleroberung erzwungen. Das sind genau die Dinge, die wir auch sehen wollen“, lobte Suker.