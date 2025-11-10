Fortunas U17 überrumpelt den amtierenden Deutschen Meister

Da sage noch einer, Fortuna Düsseldorfs U17 könne gegen die Top-Teams im Westen nicht gewinnen. Am Samstagvormittag bewies die Mannschaft von Sinisa Suker in der DFB-Nachwuchsliga genau das Gegenteil. Mit Borussia Mönchengladbach hatten die Rot-Weißen keinen Geringeren als den amtierenden Deutschen Meister in dieser Altersklasse zu Gast. Doch die „Fohlen“ hatten am Flinger Broich nicht viel zu bestellen. Stattdessen belohnte sich die Fortuna für einen guten Auftritt mit einem 3:2-Sieg über den Rivalen vom Niederrhein und durfte zu Recht stolz sein auf die eigene Leistung. „Viel besser geht es für uns nicht. Mich freut es sehr für die Jungs, dass sie endlich auch einmal konsequent ihre Chancen genutzt haben“, sagte Suker nach der Partie.
Nachdem Fortuna in dieser Saison sowohl das Hin- und Rückspiel gegen das Spitzenduo 1. FC Köln und Bayer 04 Leverkusen, als auch das Hinspiel gegen den Tabellendritten aus Mönchengladbach verloren hatte, war die Marschroute für Samstag klar: Es sollten in Vorrundengruppe G endlich Punkte gegen ein Team aus den Top Drei her.
Dafür setzte Suker vor knapp 150 Zuschauern auf eine kompakte Defensive und auf schnelles Umschaltspiel nach Ballgewinnen. Und das Konzept sollte sich nach anfänglichen Problemen als passgenau herausstellen. „Es war klar, dass wir zu Beginn nicht vor Selbstvertrauen strotzen würden. Aber mit zunehmender Dauer sind wir gut in die Partie rein gekommen“, fasste Suker die erste Hälfte zusammen.
In der übernahm der Meister zu Beginn die Initiative und ging nach einer halben Stunde auch durch einen Foulelfmeter in Führung (31.). Doch den Gastgebern gelang es immer wieder, nach gewonnenen Zweikämpfen und Balleroberungen für Gefahr zu sorgen. Der Ausgleich durch Ahmad Hassan (40.) fiel auf diese Weise. Und er verlieh der Fortuna zusätzlichen Rückenwind. „Ich habe uns in der zweiten Hälfte dann auch besser gesehen“, meinte Suker.
In der 75. Minute war das dann schließlich auch am Ergebnis abzulesen. Nach einer Ecke der Borussia konterten die Düsseldorfer mustergültig. Elias Oberschewen blieb eiskalt und sorgte für das 2:1. „Er hatte zuletzt keinen einfachen Stand, weil er einige Chancen liegen gelassen hat. Umso schöner, dass es nun wieder geklappt hat“, freute sich Suker mit seinem Angreifer. Und auch das vorentscheidende 3:1 (79.) hatte für ihn eine besondere Note. Nicht nur, weil der eingewechselte Paul Münstermann eine Leidenszeit hinter sich hat, sondern auch weil die Vorlage von Sulaiman Kanyon kam. Das noch für die C-Jugend spielberechtigte Top-Talent hatte Suker ebenfalls eingewechselt. „Er hat den Treffer mit seiner Balleroberung erzwungen. Das sind genau die Dinge, die wir auch sehen wollen“, lobte Suker.