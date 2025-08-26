Fortunas U17 startet daheim in die neue Saison

Am Sonntag endet um 14 Uhr mit dem Auftaktspiel gegen den FSV Frankfurt für Fortuna Düsseldorfs U17 in der DFB-Nachwuchsliga eine mehr als dreimonatige Sommerpause. Auch wenn Trainer Sinisa Suker die Vorbereitung noch nicht als abgeschlossen ansieht, freut sich der Fußballehrer, dass es endlich wieder um Punkte geht. Zumal der Auftakt aufgrund eines kurzfristig erfolgten Tauschs des Heimrechts auch noch vor eigenem Publikum bestritten werden kann.

Den Zuschauern macht der 50-Jährige schon einmal Appetit: „Wir haben eine spannende Mannschaft beisammen.“ Zwar mussten die Flingeraner im Sommer mit Junioren-Nationalspieler Noah Probst (zu Bayer 04 Leverkusen) wieder einmal ein Toptalent zur Konkurrenz ziehen lassen. Doch über Qualität verfügt der 23-köpfige Kader, in dem mit Marek Jarosch noch ein Akteur aus der letztjährigen U17 übrig geblieben ist, immer noch.

Gleich 19 Spieler rückten aus der eigenen U16 auf, die in der Niederrheinliga in der vergangenen Spielzeit zur Spitze zählte. Komplettiert wird die neue Mannschaft von Ahmad Hassan (Wuppertaler SV) und den Zwillingen Neal Rasmus Faust und Rio Jack Faust (beide FC Hennef). Alle Zugänge sammelten in der Vorsaison bei ihren alten Klubs schon als Jungjahrgang Erfahrungen in der Nachwuchsliga, was ein großer Vorteil bei der Eingewöhnung sein dürfte.

Wie gut das Trio schon eingebunden ist, wird sich am Sonntag gegen den FSV Frankfurt zeigen. Mit Kickers Offenbach wartet in der Vorrunde im weiteren Verlauf noch ein Kontrahent aus Hessen. Wesentlich bekannter sind die anderen Gruppengegner. Mit dem 1. FC Köln, dem Wuppertaler SV und dem MSV Duisburg gilt es ebenso die Kräfte zu messen wie mit Mönchengladbach und Leverkusen. Die Partien gegen den amtierenden Deutschen Meister aus Mönchengladbach stellen sicherlich Höhepunkte, aber auch die Vergleiche mit Leverkusen verdienen besonderes Augenmerk.

Der „Werksklub“ bediente sich in den letzten Jahren im Jahrgang 2009 gerne in Düsseldorf. Neben Probst stehen mit Ole Klaßen, Andriy Hamzyk, Jehor Koshchi oder Konstantinos Papadakis noch eine Reihe weiterer Ex-Fortunen im Aufgebot. Ein Testspiel gegen Bayer gewann Fortuna 2:1. Für die Meisterschaft muss das nichts heißen. Ein Indiz, was die Fortuna leisten kann, war es aber allemal.