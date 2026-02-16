Fortunas U17 lässt den MSV Duisburg alt aussehen

Der Treffer gab den jungen Fortunen Auftrieb. Zwar arbeitete der MSV in der Folge am Ausgleich. Doch die Platzherren blockten alle Angriffsversuche der „Zebras“ leidenschaftlich und zeigten sich in der Schlussphase im Abschluss selbst eiskalt. Eine Co-Produktion der beiden aus der U16 hochgezogenen Florian Wicht und Louis Ugonna Friedrich brachte das 2:0 durch Letzteren (81.). Beim 3:0 stellte Sulaiman Kanyon seine Extraklasse unter Beweis. Spielerisch ließ der 14-Jährige mehrere Duisburger Gegenspieler stehen, um das Spielgerät anschließend aus rund 20 Metern Entfernung im oberen Toreck zu versenken (87.).

Fortunas Toptalent durfte sich für diesen Geniestreich natürlich feiern lassen. Ihr Pulver hatten die Flingeraner damit aber noch nicht verschossen. Das letzte Wort gehörte Paul Münstermann. Der zur U16 vom SC West an den Flinger Broich gekommene Offensivmann schloss einen Konter im Nachsetzen ab. „Da stimmte bei uns die Besetzung des gegnerischen Strafraums“, lobte Suker die Erfüllung taktischer Detailvorgaben. Sie gilt es auch am kommenden Samstag umzusetzen. Dann kann die Fortuna mit einem Sieg beim FC Hennef zumindest vorübergehend die Tabellenführung in ihrer Gruppe übernehmen.