Fortunas U17 lässt den MSV Duisburg alt aussehen

Sinisa Suker hatte am Karnevalssonntag allen Grund zu Lachen. Nach dem klaren 4:0-Heimsieg über den MSV Duisburg zeigte sich der Trainer von Fortunas U17-Fußballern positiv überrascht von der Darbietung seines Teams. „Unter den gegebenen Voraussetzungen war mit so einem Ergebnis natürlich nicht zu rechnen. Jetzt haben wir nach zwei Spieltagen in Liga B schon vier Punkte auf dem Konto“, konstatierte der Fußballlehrer zufrieden.
Die erst am Ende deutlich gestaltete Partie bedeutete nicht nur für seine Schützlinge Schwerstarbeit. Auch Suker selbst war an der Seitenlinie äußerst engagiert. Der 51-Jährige coachte lautstark und aktiv, trieb sein Team nicht nur an, sondern sorgte mit seinen Anweisungen auch für Ordnung auf dem Spielfeld. Nötig war dies, weil die Flingeraner in dieser Startformation eben noch nie zuvor auf dem Platz gestanden hatten. Doch die ersatzgeschwächten Rot-Weißen fanden schnell zu einer homogenen Einheit zusammen und ließen nach einer torlosen ersten Hälfte auch Spielwitz aufblühen. Nach einer flach ausgeführten Ecke war es der per Doppelpass freigespielte Kapitän Adnane Tchatakpara, der die Gastgeber in Führung brachte (54.).
Der Treffer gab den jungen Fortunen Auftrieb. Zwar arbeitete der MSV in der Folge am Ausgleich. Doch die Platzherren blockten alle Angriffsversuche der „Zebras“ leidenschaftlich und zeigten sich in der Schlussphase im Abschluss selbst eiskalt. Eine Co-Produktion der beiden aus der U16 hochgezogenen Florian Wicht und Louis Ugonna Friedrich brachte das 2:0 durch Letzteren (81.). Beim 3:0 stellte Sulaiman Kanyon seine Extraklasse unter Beweis. Spielerisch ließ der 14-Jährige mehrere Duisburger Gegenspieler stehen, um das Spielgerät anschließend aus rund 20 Metern Entfernung im oberen Toreck zu versenken (87.).
Fortunas Toptalent durfte sich für diesen Geniestreich natürlich feiern lassen. Ihr Pulver hatten die Flingeraner damit aber noch nicht verschossen. Das letzte Wort gehörte Paul Münstermann. Der zur U16 vom SC West an den Flinger Broich gekommene Offensivmann schloss einen Konter im Nachsetzen ab. „Da stimmte bei uns die Besetzung des gegnerischen Strafraums“, lobte Suker die Erfüllung taktischer Detailvorgaben. Sie gilt es auch am kommenden Samstag umzusetzen. Dann kann die Fortuna mit einem Sieg beim FC Hennef zumindest vorübergehend die Tabellenführung in ihrer Gruppe übernehmen.